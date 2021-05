Colombia supera los 80.000 fallecidos por la covid-19 en pleno estallido social

Bogotá, 14 may (EFE).- Colombia reportó este viernes 490 fallecidos por la covid-19, con lo que acumula 80.250 decesos a causa de la pandemia que parece no tener techo en un país inmerso en un estallido social en el que miles de personas reclaman al Gobierno mejores políticas en salud, educación y oportunidades de trabajo.

La pandemia sigue sin techo en Colombia en mitad de una de sus peores crisis

Saber más

Igualmente, las autoridades sanitarias informaron de 16.581 nuevos casos de coronavirus y el país totaliza 3.084.460 contagios, justo el día en que la maestra Nubia Cuevas, que enseña en el colegio Diana Turbay de Bogotá, recibió la vacuna número siete millones.

Los expertos advierten que este tercer pico podría no tener límite porque después de más de un año de pandemia encerrar a las personas en una cuarentena estricta es imposible y porque el país debería por lo menos estar aplicando, en promedio, 300.000 dosis de vacunas al día, pero no llega a las 200.000.

El infectólogo Carlos Torres Martínez dijo a Efe que "este pico no tiene techo, puede subir lo que sea".

"No tenemos predictibilidad, realmente no creo que el pico vaya a bajar mientras la gente esté en la calle, más con las protestas". explicó.

A su juicio, el Plan Nacional de Vacunación, con el que se han administrado 7.044.644 dosis de las vacunas, avanza de forma muy lenta "a un grado extremo", de manera que "mientras no tengamos protección vamos a tener un pico extendido que puede durar meses".

"En este (pico) llevamos desde abril con 500 muertos al día y seguiremos así o aumentará incluso más mientras no haya los cuidados propios de cada persona, no depender de que nos encierren, y si no hay vacunación es la tormenta perfecta para que el pico continúe", agregó.

CIFRAS EN ROJO

En lo que hace referencia a los decesos informados este viernes, de los cuales 429 corresponden a días anteriores, tuvieron como principales focos a Bogotá (103), Antioquia (83), Atlántico (54), Cundinamarca (44), Valle del Cauca (36), Santander (33), Bolívar y Cesar (14); Magdalena (13), Quindío (12), Boyacá (11) y Nariño (9).

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la cifra de casos activos se elevó a 105.019, que corresponden al 3,40 %, mientras que aparecen como recuperados 2.888.990 pacientes, es decir el 93,6 % de las personas que han padecido la enfermedad.

Por otro lado, la capital del país sigue como el principal foco de la enfermedad y en la jornada tuvo 4.433 casos nuevos, seguida de Antioquia (2.128), Santander (1.387), Atlántico (1.189), Cundinamarca (1.155), Bolívar (888), Valle del Cauca (650), Boyacá (570), Cesar (501) y Nariño (382).

Las mayores cantidades de contagios acumulados las tienen Bogotá (857.411), Antioquia (501.508), Atlántico (256.752), Valle del Cauca (250.311), Cundinamarca (140.798) y Santander (115.289).

En el país se procesaron hoy 71.520 muestras, 39.547 de ellas de tipo PCR y otras 31.973 de antígenos, para un total de 15,78 millones de pruebas practicadas.

Igualmente, en Colombia han sido administradas 7.044.644 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 2.693.154 corresponden a segundas dosis.

ALCALDESA DE BOGOTÁ CONTAGIADA

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó hoy que dio positivo en una prueba PCR de coronavirus, por lo que estará en reposo según la recomendación de los médicos.

Temporalmente el secretario de Salud, Alejandro Gómez, asumirá sus funciones en la Alcaldía porque el de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, también está contagiado.

La capital colombiana, ciudad más afectada del país por la pandemia, atraviesa una situación crítica por el aumento de los contagios y fallecimientos diarios que tienen al borde del colapso su red hospitalaria.