Las colombianas alzan la voz contra la violencia hacia la mujer

Bogotá, 25 nov (EFE).- Al ritmo de tambores y arengas centenares de colombianas se tomaron este miércoles la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá para protestar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y exigieron acciones efectivas para frenar los feminicidios de los que son víctimas.

Al menos 386 mujeres fueron asesinadas en Colombia en el primer semestre de este año, según un estudio sobre violencia de género divulgado hoy por la Vicepresidencia del país, una cifra por la que las manifestantes alzaron la voz para decir "ni una menos".

"Estamos exigiendo en cada uno de los lugares del país que nos dejen de violentar y de matar por el hecho de ser mujeres. A la fecha seguimos con una cuarentena donde para todo, pero la violencia contra las mujeres no para", dijo a Efe Laura Torres, vocera del movimiento 25N: Un estallido feminista nacional.

Concentradas en la plaza principal de Bogotá, las manifestantes pidieron garantías para tener una vida libre y segura, así como rindieron homenaje a las mujeres asesinadas, violadas, desplazadas y maltradadas física y sicológicamente.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Fiscalía General, entre 2008 y 2018 fueron registrados 14.145 asesinatos de mujeres, por lo que cada vez más organizaciones de derechos humanos encienden las alarmas para denunciar la violencia de género.

"Todos los días estamos teniendo un feminicidio nuevo y muchos de ellos quedan en la impunidad, de manera general podemos decir que en la cuarentena las mujeres han tenido muchas más barreras de acceso a la justicia y no han podido acceder a este derecho en los diferentes lugares como Fiscalía o Comisaría de Familia, lo que ha hecho que cada vez se denuncie menos", reclamó Torres.

Vistiendo pañoletas verdes y moradas las mujeres alzaron carteles con mensajes como "somos el grito de las que ya no están", "ignorar el abuso nos hace violentos", "hoy todas nuestras voces no están juntas porque desde la tumba no se puede gritar" o "respeta mi existencia o espera resistencia".

POR LAS QUE YA NO ESTÁN

De extremo a extremo las mujeres extendieron un telón blanco en la Plaza de Bolívar con los nombres de las que han sido asesinadas en Colombia durante el 2020 y pintaron en el suelo siluetas femeninas para recordar a las que la violencia les arrebató.

Otro grupo de manifestantes se movilizó al Parque Nacional, desde donde marcharon para exigir medidas de protección que salvaguarden a las mujeres y para pedir justicia por los casos que siguen en la impunidad.

"Hoy nos juntamos en una sola voz para reclamar por la vida de todas las mujeres asesinadas sobre todo durante (la) pandemia y para resaltar el abandono estatal al que se ha sometido a las mujeres. Aumentaron las cifras de violencia intrafamiliar, aumentaron los feminicidios y estamos cansadas del abandono y la represión", dijo a Efe Valentina Ruiz, vocera de Somos un rostro colectivo.

Al pedido de Ruiz se unieron las voces de otras mujeres que denunciaron el desamparo en el que quedaron miles de ellas ahora que por las restricciones impuestas para mitigar la pandemia del coronavirus tienen que convivir con sus agresores.

"Tristemente por redes sociales es que nos enteramos de que cada vez nos asesinan a una más y no podemos seguir permitiendo que nos sigan haciendo esto", reclamó Torres.

La protesta tuvo el sello de las mujeres víctimas del conflicto armado, de las líderes sociales asesinadas, de las campesinas olvidadas y las defensoras negras e indígenas que desde la ruralidad luchan por sus derechos.

"Estamos haciendo un pronunciamiento y una denuncia ante tanta violencia hacia las mujeres. Violencia del conflicto armado, violencia intrafamiliar, violencia sexual. (Exigimos) al gobierno políticas públicas con presupuestos que prevengan, erradiquen y sancionen todo tipo de violencia en Colombia", denunció Rosalba Gómez.