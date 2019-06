Los comedores infantiles de Argentina piden recursos para combatir la desnutrición

Organizaciones sociales argentinas marcharon este lunes para reclamarle al Gobierno más ayuda para los comedores donde acuden centenares de niños de barrios humildes de Buenos Aires, mientras algunos menores padecen desnutrición o consumeN alimentos no saludables, según los manifestantes.

El coordinador de Barrios de Pie en la capital, Inti Rueda, dijo a Efe que la situación es "alarmante" y que la cantidad de niños que van a esos comedores se ha duplicado en el último año, ya que la situación se ha agravado debido a la crisis económica del país, donde hay altos índices de inflación y devaluación de la moneda local.

"La situación económica es terrible, venimos de hacer una estadística con niños en talla y peso y los números que nos vienen dando en principio son alarmantes", aseguró Rueda, quien confirmó que el estudio será público en agosto.

Según lo que han recogido hasta el momento, "ha empeorado la situación de los niños con respecto a la masa corporal en el conurbano (área metropolitana)".

Aparte de la desnutrición que empiezan a notar, indicó que muchos niños tienen una nutrición que no es saludable y por ello tienden a la obesidad.

Barrios de Pie, que tiene once locales entre comedores y merenderos en la ciudad de Buenos Aires y decenas en su área metropolitana, es solo una de las organizaciones que se manifestaron para pedir al Ejecutivo nacional de Mauricio Macri y al capitalino de Horacio Rodríguez Larreta.

"Nosotros solo le pedimos al Gobierno programas que ya existen, no es que queremos que se inventen algo, que saquen partidas presupuestarias donde no las hay: son programas que ya existen", indicó Rueda.

Lamentó que arrancaron 2018 con diez pequeños en algunos comedores pero ahora esos mismos locales rondan "entre 50 y 100 chicos".

"Venimos haciendo reclamos a los distintos ministerios pero las respuestas que tenemos so nulas", afirmó el responsable de Barrios de Pie.

Centenares de personas acudieron a la concentración de este lunes, que transcurrió por la céntrica Avenida de Mayo y hasta la Plaza del Congreso.

En una de las pancartas se leía "En una ciudad rica, crece el hambre".

El último dato sobre la pobreza en Argentina divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al segundo semestre de 2018, fue del 32 %, 4,7 puntos porcentuales más que en el primer semestre de ese año.

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló además que la pobreza estructural infantil en el país sudamericano alcanzó el 41,2 % en 2018.

En ese contexto, la voluntaria Elisabeth Carvajal, coordinadora de un merendero en la conocida como Villa Oculta, en la zona oeste de Buenos Aires, es una de las decenas de personas, en su mayoría mujeres, que da de comer a niños y niñas que lo necesitan.

"Nosotras nos organizamos, somos diferentes compañeras de todas nacionalidades, nos movilizamos para que el Gobierno nos escuche", afirmó.

Para Carvajal, con el apoyo económico que reclaman podrían dar una comida entera por semana en su comedor, en vez de la merienda que dan ahora.

El menú actual, una vez a la semana, lo conforman arroz con leche, pan de polenta, pan casero y bizcochos, aunque no siempre lo ofrecen en las mismas condiciones.

"A veces no podemos llegar y les decimos que no hay hoy merienda y ellos se ponen tristes, ya están acostumbrados. (...) Pero no nos rendimos", insistió la responsable del merendero La Nueva Esperanza.