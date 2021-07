Comienza una huelga de cinco días en los aeropuertos de París con retrasos

París, 1 jul (EFE).- La huelga convocada desde este jueves y hasta el próximo día 5 por trabajadores de Aeropuertos de París (ADP) comenzó con retrasos en algunos vuelos, y problemas de acceso a las dos plataformas de Charles de Gaulle y, sobre todo, de Orly, pero sin anulaciones.

ADP indicó en su cuenta de Twitter que la manifestación de huelguistas que se organizó esta mañana en las entradas al aeropuerto de Orly causaba "perturbaciones" en los accesos y en el registro de equipajes.

Fuentes de la empresa insistieron a Efe en que "no hay anulaciones" y en principio no anticipa que se vayan a producir en los próximos días. No obstante, admitió que puede seguir habiendo retrasos en las operaciones.

Esta mañana, el retraso medio era de "una quincena de minutos" tanto en el aeropuerto de Orly como en Charles de Gaulle, precisaron las fuentes. No obstante, llegó a ser de 45 minutos en dos vuelos con destino al Caribe francés (Cayena y Fort de France).

La recomendación a los viajeros es que tengan en cuenta los posibles problemas en los accesos para anticipar sus desplazamientos hasta y desde los dos aeropuertos de la capital francesa.

Los huelguistas reclaman que la dirección dé marcha atrás en su Plan de Adaptación de los Contratos de Trabajo (PACT) con el que se suprimirán ciertas primas y que, en caso de rechazo por parte de los trabajadores, les podría suponer un despido.

ADP ha justificado esas medidas para recortar gastos teniendo en cuenta el hundimiento de sus ingresos desde hace más de un año por la crisis de la covid.

El pasado año, su facturación cayó un 80 % y la compañía puso en marcha un plan de reducción del 11 % de su plantilla, 1.150 empleados.