Compostela, una ciudad apagada por el virus y pendiente del futuro inmediato

Santiago de Compostela, 29 oct (EFE).- Con la mirada puesta en la reunión del comité clínico de este viernes, órgano que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia y que podría decidir el cierre perimetral de Compostela si la evolución epidemiológica sigue empeorando, los comercios, bares y restaurantes echan cada vez más el cierre.

Lo hacen ante el abandono de las calles, que se encuentran desiertas debido a las restricciones impuestas por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo: sin peregrinos y con la limitación de reuniones a personas convivientes, hasta un máximo de cinco, una medida a la que se ha incorporado el toque de queda, Santiago es una ciudad fantasma apagada por el virus.

En un otoño particular, en la víspera del Año Santo, las calles de Compostela estarían llenas de turistas extranjeros y peregrinos, que unidos a los estudiantes y a los vecinos de Santiago conformarían una postal de la ciudad festiva y dinámica, muy lejos de la que en este 2020 puede observarse.

El gobierno autonómico acordó establecer un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas, además de prohibir los encuentros de quienes no vivan bajo el mismo techo y limitar los aforos de bares y cafeterías al 50 %, con la única posibilidad de servir en terrazas.

Esto le ocurre a Fernando, que regenta el bar-restaurante Entrerrúas, donde actualmente solo pude despachar en cuatro mesas situadas en el exterior: “Aguantamos como podemos”, cuenta a EFE.

Con dos empleados en un ERTE, Fernando afirma que “la gota que colmó el vaso” fue la prohibición de reuniones de no convivientes, una medida “absurda” porque ve imposible que los hosteleros puedan controlar que se cumpla.

Jorge, del restaurante El Bombero, señala que en la rúa do Franco, una de las calles con más bares y restaurantes del casco viejo, casi ningún local tiene terraza. De hecho, la mayoría han bajado la persiana.

“El panorama pinta bastante feo”, advierte Jorge, al que sin embargo le gustaría creer que con el Xacobeo pueda haber “algún repunte” de actividad.

Para el comercio local tampoco hay tregua. Curru, que trabaja en la tienda Cousalinda, considera que las expectativas son “demoledoras”.

“Puedo decir que es el peor octubre desde que llevo abierta y llevo nueve años”, aunque no siempre en esa ubicación, explica Curru, que espera a ver si la situación mejora. ?

Lo mismo que Verónica, de Vestopazzo, un establecimiento de bisutería que abrió en julio y que sufre una reducción de caja de hasta un 80 %.

Antes, con las cafeterías abiertas “la gente paseaba, veía el escaparate o se acercaba”, explica, consciente de que los negocios son una cadena.

De hecho, los comercios y la hostelería no han sido los únicos afectados. Con el toque de queda, el sector de la cultura ha visto mermada más, si cabe, la programación de cines y teatros.

Ghaleb Jaber, presidente de la Fundación Araguaney y director del festival de cine euroárabe Amal, que ha arrancado esta semana, ha tenido que reducir el aforo a 30 personas y trasladar todos los pases de las 22 a las 19:30 horas. ?

No obstante, lo que preocupa a Jaber no son las restricciones sino que no se considere al sector de la cultura “como un sector industrial, económico e importante para el desarrollo económico y psicológico de la sociedad”.

En Numax, el último reducto de cine independiente de la urbe, uno de los socios, Xan Gómez, también ha tenido que anular la sesión de las 22 horas, que es una de las más rentables, y reducir el aforo de la sala.?

“No queremos parar, queremos que siga habiendo vida en la ciudad”, afirma.

En el Teatro Principal y el Auditorio de Galicia, donde las programaciones se mantienen a pesar de las reducciones de aforo, su director, Xocas López, se mantiene “optimista”, aunque empieza a notar que hay “un cierto temor o nivel de alarmismo en la sociedad”.

“La demanda es menor cada vez que hay una restricción, no solo por el hecho en sí mismo de la restricción sino también porque ahuyenta al público”, explica, y asegura que acatan todas las medidas tomadas por los expertos sanitarios, aunque sean “muy duras”.?

De hecho, se dan situaciones un tanto paradójicas como la del Auditorio de Galicia, un espacio preparado para 986 personas y que reduce su aforo a 30. De esta forma, en los conciertos de la Filarmónica hay más personas sobre el escenario que en el patio de butacas.

“Son situaciones un poco extrañas pero al final responde al orden de prioridad. Si la cultura fuese un sector prioritario pues se tomarían otras medidas o se aplicarían en otros lugares”, asegura.?

Para revertir esta situación, algunos negocios han tenido que reconvertirse, como el Hotel San Lorenzo, que ante la falta de clientes y de turistas ahora alberga estudiantes.

“Viendo como estaba la situación y en vistas a cerrar, aprovechamos que estamos situados al lado del Campus Universitario y apostamos por ese nicho. Gracias a eso resistimos”, cuenta su gerente, Carlos.

Otros negocios del ramo sin embargo no renuncian a los peregrinos, que aunque apenas se ven, existen. Uno de ellos es Pablo, que ha venido a Santiago con un pequeño grupo desde Cifuentes (Guadalajara) y que no reconoce lo que ve.

“Hice el Camino de Santiago hace siete años y la verdad es que las condiciones son diferentes por las circunstancias”, explica el joven, que ve “muchos locales y restaurantes cerrados” y “muy poquita gente”, en una ciudad que antes tenía el bullicio en sus calles como signo de identidad.

Por José Carlos Rodríguez