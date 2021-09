La Comunidad estudia la reapertura de las Urgencias de Atención Primaria

Alcalá de Henares, 21 sep (EFE).- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid está elaborando un plan de reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), a partir de los datos y localizaciones de las actuaciones realizadas por el Summa 112 desde el inicio de la crisis sanitaria. Ruiz Escudero, que ha visitado hoy la unidad móvil de vacunación ubicada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, una de las existentes desde el pasado 14 de septiembre en ocho de los campus madrileños. ha señalado que la Comunidad de Madrid dará a conocer próximamente el plan, que combinará la reapertura de SUAP “con las unidades de atención domiciliaria, que han crecido hasta un numero de 65 durante la pandemia”. “El propio Summa está trabajando con todos los datos vividos durante la pandemia para valorarlos, como el número de urgencias, la disposición geográfica, las situaciones o el tipo de casos, y a partir de ahí se está elaborando un plan con todas las urgencias”, ha indicado el consejero de Sanidad. Ruiz Escudero se ha referido también a la recuperación de la presencialidad en las consultas de Atención Primaria, que “tiene que ser una recuperación paulatina de esa actividad”, y ha añadido que la Comunidad de Madrid seguirá “creciendo en esa presencialidad conforme vayamos viendo cómo evoluciona y cómo se van comportando los centros de salud”. El consejero ha señalado que el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria que ayer anunció durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid contempla también “la no presencialidad en el caso de que sea necesario y de que sea bien aceptado tanto por los profesionales como por los pacientes”, y que “presencialidad o no presencialidad se conjugarán”. Además, ha detallado que el plan contempla “medidas a todos los niveles para dar esa respuesta organizativa a la Primaria, como "los recursos humanos, la infraestructura, la parte organizativa de los procesos, quitar burocracia a los profesionales sanitarios, de rol de la enfermería o permitir que los profesionales sanitarios puedan hacer prolongaciones de jornada”. “Lo que ocurre aquí no es únicamente un problema de Madrid, sino que es un problema de todo el Sistema Nacional de Salud, y como tal tendremos que tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo”, ha indicado Escudero, que ha recordado que “la propia ministra ha convocado la semana que viene a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas para hacer un monográfico sobre Atención Primaria”. Respecto a los recursos humanos, el consejero estima que “a partir de este trimestre” la Comunidad de Madrid comenzará a ubicar en sus plazas a los 25.888 interinos que pasarán a tener contrato indefinido, “y de esa manera crezcamos en la estabilidad y dejemos a un lado la temporalidad que existe en muchos casos”.