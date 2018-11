Una comunidad de vecinos rectifica y permite a discapacitados usar la piscina

La comunidad de propietarios de Boadilla del Monte (Madrid) que establecía en un borrador de sus estatutos medidas discriminatorias hacia personas discapacitadas relacionadas con el uso del ascensor y de la piscina y que afectaban a una joven de 16 años con síndrome de Down ha rectificado al retirarlas.

Fuentes cercanas a la comunidad han explicado a Efe que el borrador que iban a votar los vecinos "próximamente" ha sido retirado y se elaborará uno nuevo.

En la versión que estaban elaborando, establecían que aquellas personas con discapacidad "que no puedan valerse por sí solas" tenían que tener una autorización por escrito de sus padres o tutores legales para poder ir solos a la piscina o usar el ascensor sin acompañante.

La organización Down España denunció que los pasados meses de agosto y octubre el presidente de la comunidad comunicó a los padres de una joven con síndrome de Down de 16 años que su hija "no podría bañarse más en la piscina sin estar acompañada de un mayor de edad".

Además, Down España advirtió de que la comunidad pretendía aprobar unos estatutos para no permitir a esta joven hacer uso del ascensor sola, "ni ella, ni a ninguna persona con discapacidad de cualquier edad, a no ser que sus padres manifiesten por escrito que está capacitada para hacerlo".

Sobre el uso de la piscina, Down España señalaba que un escrito situado en la zonas comunes de acceso a la misma indica que las personas con discapacidad deberán estar acompañadas de un mayor de edad.

Familiares de la joven con síndrome de Down aseguraron que ésta es "muy autónoma" y que "sabe nadar perfectamente", por lo que solicitaron al presidente de la comunidad una explicación.

Éste les dijo que la indicación de la piscina respondía a una normativa municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, algo que familia aseguró que el Consistorio había "desmentido categóricamente".