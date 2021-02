Más de un mes después de las fiestas de Navidad y tras haber avanzado la COVID-19 en España hasta casi alcanzar los 900 casos por 100.000 habitantes en 14 días de incidencia, este dato comienza a remitir y ya se ha rebajado a cerca de la mitad, aunque esa marca que sigue estando muy por encima de los 250 que Sanidad considera "riesgo extremo". Tras la mejoría en las cifras de contagios, las comunidades han empezado a relajar las restricciones, aunque muchas de ellas todavía mantienen cierres perimetrales, limitaciones en las reuniones, toques de queda y horarios específicos de apertura para el comercio y la hostelería.

Andalucía mantiene el cierre de sus ocho provincias y prohíbe la venta de alcohol desde las 18.00 horas

Las ocho provincias de Andalucía continúan cerradas perimetralmente, así como 520 municipios de la comunidad –aquellos que presentan una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y entre los que se incluyen las ocho capitales–. Para 245 de esas localidades, la administración regional ha adoptado el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos de incidencia acumulada.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha recordado que el cierre de la hostelería y el comercio se mantiene a las 18.00 horas y ha anunciado que a partir de esa hora, estará prohibida la venta de alcohol, con el fin de "evitar el consumo en la calle y reforzar el respeto a las limitaciones".

Se mantienen, asimismo, el toque de queda entre las 22.00 horas y las 06.00 horas y el límite de reuniones a cuatro personas. Por otro lado, Moreno también ha anunciado que se va a permitir de nuevo las visitas a las residencias y centros de dependencia, así como las salidas de quienes viven en ellos, excepto en áreas de incidencia muy elevada.

Aragón desconfina tres de sus municipios y alarga hasta las 20.00 la actividad no esencial en Huesca

Aragón ha decidido terminar con el confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros, Cuarte y Utebo, puesto que en los últimos siete días registran menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ese dato es de 102 positivos en el caso de Huesca, pero el Ejecutivo regional ha decidido no poner fin a su cierre porque los territorios vecinos tienen una mayor incidencia.

No se levanta el confinamiento en Huesca, pero se flexibilizan los horarios de las actividades no esenciales, que podrán permanecer abiertas hasta las 20.00 horas todos los días de la semana. En el resto de la región, de viernes a domingo, la actividad no esencial cerrará a las 18.00 horas. Se mantiene también en toda la Comunidad el toque de queda entre las 22.00 horas y las 06.00 y las reuniones de cuatro personas, tanto en el ámbito privado como público, a no ser que sean convivientes.

Además, continuarán confinados perimetralmente los municipios de Zaragoza, Teruel, Calatayud y Alcañiz. Consulta todas las medidas aquí.

Asturias mantiene el cierre perimetral y clausura la hostelería en cinco municipios

El Principado de Asturias mantiene el cierre perimetral de la región, la limitación de la actividad nocturna entre las 22.00 horas y las 06.00 horas y el cierre del comercio a las 20.00. Las reuniones están fijadas en un máximo de seis personas.

Además, el Gobierno regional ha establecido riesgo extremo en 17 municipios, en los que varían las restricciones. 12 de ellos, Valdés, Siero, Carreño, Oviedo, Cangas del Narcea, Gozón, Noreña, Gijón, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Grado, están cerrados perimetralmente. En comparación con el resto del Principado, en estas localidades no pueden abrir los centros comerciales, los centros deportivos ni el interior de la hostelería. Respecto a las reuniones, quedan limitadas a cuatro personas y se prohíben aquellas que no sean de convivientes.

Las medidas son algo más fuertes en cinco municipios: Avilés, Castrillón, Corvera, Lena y Aller, donde la hostelería estará completamente cerrada –salvo para recoger en el local o el reparto a domicilio–, los eventos deportivos tendrán que celebrarse sin público y las actividades recreativas o en salas de exposiciones quedan prohibidas.

Puedes consultar todas las medidas aquí.

Baleares se mantiene en nivel 4, aunque relaja algunas medidas en Mallorca

El Govern balear ha decretado el cierre perimetral de las islas de Ibiza y de Formentera. Solo están permitidos aquellos desplazamientos debidamente justificados por causas sanitarias, educativas o laborales.

Las reuniones en Menorca y Formentera son de un máximo de seis personas de hasta dos núcleos de convivencia distintos, mientras que en Mallorca e Ibiza quedan limitadas únicamente a las personas de un mismo núcleo de convivencia. La medida prevé excepciones, como el cuidado de personas dependientes, aquellas que viven solas –que pueden reunirse con otra unidad de convivencia– o hijos menores y parejas que no viven en el mismo domicilio.

En Menorca se mantienen abiertas las terrazas (aforo 75%), los gimnasios y las grandes superficies (con aforo del 30%) y cesan las actividades no esenciales a las 22:00. Mientras tanto, en Mallorca, Ibiza y Formentera la actividad no esencial debe cerrar a las 20.00 horas (con aforo del 30% y cierre los domingos y festivos) y se ha decretado el cierre de gimnasios, grandes superficies y el interior y exterior de bares y restaurantes (se permite envíos a domicilio y recoger en el local).

A partir del lunes 15 de febrero se podrán reanudar las actividades extraescolares en todas las islas. En el caso de Mallorca a esta medida se le suman otras como la reapertura de los centros comerciales con un 30% de aforo y el parking al 50%, el aumento del aforo en cines, teatros y auditorios al 50% y la reanudación de algunas actividades deportivas.

Pueden consultarse las medidas vigentes, isla por isla, en esta página web del Govern.

Canarias fija el toque de queda a las 22.00 horas por los carnavales y relaja medidas en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha decidido imponer medidas más restrictivas con motivo de los carnavales. Así, ha anunciado que desde las 00:00 horas del 12 de febrero, hasta las 00:00 horas del día 22, el toque de queda se fijará entre las 22.00 horas y hasta 06.00 horas en todas las islas, independientemente de sus estadísticas respecto a la COVID-19.

Dentro de las restricciones extraordinarias, las reuniones no podrán superar las seis personas –excepto convivientes– en Tenerife, La Palma y La Gomera (en el nivel 1 de alerta) y Fuerteventura y El Hierro (en el 2); mientras que serán de hasta cuatro en Gran Canaria (nivel 3) y de dos en Lanzarote (nivel 4).

En hostelería, las islas que se encuentren en nivel 1 y 2 podrán compartir en los comedores interiores con un máximo de seis personas por mesa; cuatro, en las que se encuentran en nivel 3, y solo dos comensales para el nivel 4. Asimismo, queda prohibido el consumo en barra y de pie en todas las islas.

Consulta todas las medidas aquí.

Cantabria cierra las grandes superficies los fines de semana

Cantabria mantiene su cierre perimetral y el toque de queda entre las 22.00 horas y las 06.00 h. En principio, la medida finaliza este domingo aunque el consejero de Sanidad ha informado de que va a pedir al presidente regional que se alargue un mes más. Otra medida que sigue en vigor es la del cierre del interior de la hostelería, que, por el momento, continuará otras dos semanas como mínimo. Sin embargo, sí se podría levantar la restricción relativa a la obligación de cerrar las grandes superficies los fines de semana cuando se cumplan siete días consecutivos en el nivel 3, en el que Cantabria entró este martes.

Por otro lado, la región ha levantado el confinamiento de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón, en los que la actividad no esencial ha permanecido cerrada 14 días por su alta incidencia COVID; por tanto, recuperarán la normalidad en la madrugada de este jueves tras haber reducido considerablemente su incidencia acumulada.

Castilla-La Mancha desconfina sus municipios y abre la hostelería con código QR y todo el comercio

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido reabrir toda la hostelería, con código QR para acceder– que deberá cerrar a las 21.00 horas. En el caso de bares y restaurantes, se prestará servicio tanto en interior como en terrazas, aunque no en la barra. Solo se puede consumir sentado y en grupos de, como máximo, seis personas. Abre también todo el comercio –incluidos los centros comerciales–. Además, se levanta el cierre perimetral entre los municipios de la Comunidad, aunque se mantiene el regional.

Respecto a la limitación de la movilidad nocturna, ésta se mantiene a las 22.00 horas. En el caso de centros sociosanitarios, se mantienen las restricciones: no se puede entrar ni salir, y siguen también las mismas restricciones el mercados y mercadillos al aire libre.

Las nuevas medidas entran en vigor la madrugada de este viernes, se mantendrán durante al menos 10 días y se aplicarán en toda la región menos en las localidades toledanas de Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte –al norte de la provincia– que seguirán en el anterior nivel.

Consulta todas las medidas aquí.

Castilla y León prorroga el cierre del interior de la hostelería y de centros comerciales al 23 de febrero

Castilla y León mantiene su cierre perimetral tanto de la Comunidad como entre las provincias que la forman. Además, el toque de queda sigue siendo entre las 20.00 horas y las 06.00 h. Por otro lado, las reuniones siguen siendo de un máximo de cuatro personas en interiores –tanto en espacios públicos como privados– y de seis personas en el caso de las terrazas. Respecto a los lugares de culto, el aforo máximo es de 25 asistentes.

Además, el Gobierno regional ha anunciado que prorroga el cierre de centros comerciales y grandes superficies, la clausura de los gimnasios y del interior de los bares, la prohibición de que el público asista a cualquier evento deportivo y el cierre de los locales de juegos y apuestas.

Estas restricciones se prorrogan sin perjuicio de la vigencia del Acuerdo de la Junta aprobado el pasado sábado y en vigor desde el domingo, por el que 25 municipios de Castilla y León se encuentran sometidos de medidas excepcionalísimas para la contención pandémica. Entre los lugares afectados, se incluye la ciudad de Palencia, donde se cierran los comercios a las 18.00 y la hostelería está totalmente cerrada (terrazas e interior) salvo para comida a domicilio o a recoger.

Consulta todas las medidas aquí.

Catalunya amplía el horario de la hostelería y relaja los confinamientos perimetrales

Catalunya ha aprobado ampliar el horario de bares y restaurantes –una hora más por la mañana y una hora al mediodía– y cambiar el confinamiento perimetral de todos los municipios por uno comarcal. También permitirá a las librerías abrir en fin de semana –a diferencia del resto de comercios– y una mayor asistencia presencial en los universitarios de primer curso. Las medidas estarán en vigor desde el lunes 8 hasta el día 22.

A partir de ese día, los bares y restaurantes podrán abrir de 7.30 horas a 10.30 horas para los desayunos y de 13.00 horas a 16.30 horas para las comidas. En cuanto al confinamiento, los ciudadanos podrán circular libremente por toda la comarca en la que residen, tal como pedían muchos alcaldes sobre todo del interior de Catalunya.

Consulta todas las medidas aquí.

La Comunitat Valenciana mantendrá cerrada la hostelería y los horarios comerciales restringidos hasta el 1 de marzo

La Comunitat Valenciana ha anunciado la prórroga de las medidas actuales hasta el 1 de marzo; por tanto, el confinamiento perimetral de la región se mantiene, al igual que la prohibición de las reuniones con no convivientes en domicilios particulares. Solo se permitirán encuentros de dos personas en espacios públicos.

Por otro lado, toda la hostelería estará clausurada. En cuanto al comercio, opera hasta las 18.00 horas (salvo los esenciales), mientras las instalaciones deportivas cerrarán también su actividad, además de hogares de jubilados, ludotecas y sedes festeras como casales falleros, bingos y salones recreativos. Además, se mantiene el cierre perimetral de las ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos.

Consulta las actuales restricciones aquí.

Euskadi permite el paso a localidades colindantes y no aprueba más restricciones a la hostelería

La mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi (un órgano conocido como Labi) ha acordado este viernes flexibilizar el confinamiento municipal para permitir una cierta movilidad a las localidades colindantes para la realización de "actividades socioeconómicas o deportivas al aire libre". El Ejecutivo ha explicado que estos cambios se aplicarán desde la medianoche del domingo al lunes y estarán vigentes 20 días.

Por otro lado, el Gobierno acata la orden de la Justicia vasca en la que le obliga a abrir la hostelería también en aquellas localidades en alerta roja –con una incidencia superior a 500 casos– aunque allí se mantiene la prohibición de practicar deporte escolar o federado. Puedes consultar los municipios aquí. Esa apertura se llevará a cabo con restricciones en el aforo (50% en interior y sin uso de barra), en los horarios (20.00 horas) o en el máximo de personas que se pueden juntar alrededor de la mesa (grupos de cuatro).

El toque de queda se mantiene entre las 22.00 horas y las 06.00 horas y también el cierre perimetral del conjunto de la región. Además, el comercio continúa con su cierre a las 21.00 horas.

Consulta aquí el total de restricciones actuales.

Extremadura reabre la hostelería y el comercio

El Gobierno de Extremadura ha anunciado el inicio de la desescalada en la hostelería, la cultura y el deporte. Los bares y restaurantes podrán abrir en horario continuado de 7.00 horas a 18.00 horas, aunque el aforo no podrá superar el 40% en el interior de los locales ni el 50% de la terraza y no estará permitido el consumo en barra. Además, será obligatorio el uso de mascarilla en ellos, no podrá haber música ambiente y el número máximo de comensales por mesa será de cuatro personas.

Respecto al comercio, este fin de semana podrán abrir las tiendas que se encuentren en centros, galerías y parques comerciales. El aforo en el interior de los locales y de las zonas comunes será de un 30% como máximo. También vuelve la actividad a los gimnasios –de 07.00 horas a 18.00 horas y con un aforo del 30%– y a los cines, que podrán funcionar hasta las 21.30 horas y también al 30% de su capacidad.

La Junta además ha anunciado que levantará el cierre perimetral de las localidades de más de 3.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada por debajo de los 500 casos a los 14 días. Actualmente, hay 22 por encima de ese umbral.

Consulta todas las restricciones aquí.

Galicia cierra a las 18.00 horas los comercios no esenciales

Galicia ha decidido mantener el plan aprobado el 25 de enero, con unas restricciones que afectan prácticamente a todo su territorio desde el miércoles 27 de enero. La comunidad mantiene el cierre de toda la hostelería sin más excepciones que los servicios para consumir en domicilio, confina a todos sus ayuntamientos y prohíbe las reuniones de no convivientes.

También se limita la actividad comercial: todos los establecimientos que no se consideren esenciales cierran a las 18.00 y los grandes centros comerciales permanecen clausurados durante los fines de semana. Los supermercados o los talleres de reparación de vehículos siguen abiertos hasta las 21.30 horas. Las restricciones se mantendrán al menos hasta el 17 de febrero.

Consulta las medidas aquí.

Madrid retrasará a las 23 horas el toque de queda y el cierre de la hostelería a partir de mañana

La Comunidad de Madrid ha decidido retrasar el toque de queda a las 23.00 horas desde las 0.00 horas del jueves. También desde ese momento, entrará en vigor una flexibilización para la clausura de la restauración, que podrá extenderse hasta esa misma hora, aunque no se podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22.00.

Por otro lado, se mantiene en seis el número de personas que pueden juntarse en las terrazas de los establecimientos y continúa la prohibición de reuniones de no convivientes en espacios privados. Respecto a interiores, sigue siendo cuatro el máximo de comensales.

Además de estas medidas, la Comunidad de Madrid va a ampliar las restricciones de movilidad por el coronavirus a siete nuevas zonas básicas de salud (ZBS) y una localidad y las va a levantar en 24 áreas y en 15 localidades, por lo que a partir del lunes habrá restricciones para entrar y salir en 55 zonas básicas y 14 núcleos urbanos.

Consulta aquí cuáles son las áreas afectadas por las restricciones y las medidas.

Murcia prohíbe las reuniones entre no convivientes

La Región de Murcia mantiene el cierre perimetral de todo el territorio, la apertura del comercio hasta las 20.00 horas y el toque de queda entre las 22.00 horas y las 06.00 horas. Además, están prohibidas las reuniones de más de dos personas en lugares públicos, una medida que entró en vigor el 14 de enero y que tiene como excepción los colegios, los centros de trabajo, las personas que viven solas o los menores que no vivan acompañados de sus progenitores.

Este miércoles, el Gobierno de Murcia anunció que podrán funcionar las terrazas de los bares al 75% y solo para convivientes en 20 municipios, que se encuentran en situación de alerta baja, medio alta o muy alta. En ellos, finaliza además el cierre perimetral. No ocurrirá lo mismo en aquellas localidades en riesgo extremo de contagio, que sí mantienen restricciones. Se trata de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, así como Yecla, Abarán, Albudeite, Ceutí, Cieza, Ulea, Beniel, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Campos del Río, Bullas, San Javier, Alguazas, Moratalla, Santomera, Calasparra y Pliego.

Aquí puedes consultar los municipios con restricciones.

Navarra cierra el interior de la hostelería, que deberá detener su actividad a las 21.00 horas

Navarra mantiene el cierre perimetral hasta al menos el 25 de febrero y el toque de queda entre las 23.00 horas y las 06.00 horas. Además, se sigue sin poder fumar en la calle, salvo si se está parado y se puede mantener la distancia de seguridad.

La hostelería puede abrir hasta las 21.00 horas, con prohibición de uso de interiores y con aforos del 100% en terrazas, siempre que se pueda garantizar la distancia mínima de dos metros. Por su parte, en el comercio minorista podrá llenarse hasta el 50% y funcionará también hasta las 21:00. Los centros o parques comerciales no podrán superar el 30% de su capacidad en cada uno de los locales situados en ellos. No se podrá permanecer en las zonas comunes ni el uso de zonas recreativas.

Las reuniones en el ámbito público seguirán limitadas a seis personas, aunque en las mesas de los bares y restaurantes no se pueden superar las cuatro. En el ámbito privado las reuniones se restringen a convivientes.

Consulta todas las medidas aquí.

La Rioja cierra el comercio minorista y la hostelería y recomienda el autoconfinamiento

El Gobierno de La Rioja mantiene el cierre perimetral de todos sus municipios; de ellos, solo se podrá salir y entrar por causas justificadas o para la compra de bienes básicos. También continúa cerrado totalmente el comercio minorista no esencial y la hostelería, salvo recogida para llevar a domicilio. Respecto a los centros comerciales, permanecen clausurados en fin de semana, desde las 0.00 horas del sábado a las 0.00 horas del lunes.

Continúa asimismo la prohibición del público en los eventos deportivos y el cierre de la educación no reglada. Las reuniones, por su parte, están limitadas a convivientes y se insiste en el autoconfinamiento de la población. El toque de queda está establecido entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.

Las medidas se mantendrán, en principio, hasta las 0.00 horas del próximo día 23 de febrero.

Ceuta y Melilla mantienen el confinamiento perimetral y el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 h

En Ceuta y Melilla también está en vigor el confinamiento perimetral. En el caso de la primera, el toque de queda se encuentra entre las 22.00 horas y las 06.00 horas. Además, las reuniones quedan limitadas a grupos de dos personas, siempre que no formen parte de la misma unidad familiar, tanto en espacios públicos como privados. Y la hostelería cerrará a las 22.00 h. Respecto a los lugares de culto, se limita el aforo al 30% y a 75 asistentes.

Por su parte, Melilla tiene fijado el toque de queda también entre las 22.00 horas y las 06.00 horas. Además, el comercio cierra a las 19.00 horas. La hostelería abrirá desde las 07.00 horas y hasta las 19.00 horas –excepto la entrega a domicilio, que podrá hacerse hasta las 23.00 horas o hasta las 19.00 horas si es el usuario el que acude a recogerlo–. En las mesas podrá haber hasta cuatro personas no convivientes.