Seis comunidades cierran colegios y universidades por el coronavirus

Seis comunidades autónomas, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja, Galicia y Cataluña, han decidido cerrar los centros educativos de todas las etapas por la crisis del coronavirus que se vive en España.

Cataluña, Galicia y Murcia han sido las últimas en sumarse a una lista que comenzó esta semana en La Rioja y en el País Vasco para continuar por la comunidad madrileña.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la suspensión de las clases desde el próximo lunes y durante catorce días, con opción de que los alumnos ya no vayan desde mañana viernes, "si es posible".

El Gobierno de Murcia ha ordenado asimismo la suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades a partir del lunes para contener el contagio del coronavirus, según ha informado el consejero de Presidencia, Javier Celdrán.

Además, los colegios, guarderías, institutos y universidades catalanas cesarán su actividad desde mañana viernes, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como medida para contener el coronavirus.

Las clases vacías también se verán en otros lugares. Así, en Oviedo, el Gobierno del Principado ha decidido cerrar a partir de mañana todos los centros educativos no universitarios, lo que afecta a 35.300 alumnos.

Por su lado, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó ayer miércoles que "no hay ninguna duda" de que se va a mantener el calendario escolar que está ya aprobado, pese al aplazamientos de las fiestas de las Falla y de La Magdalena por la epidemia. Es decir, la semana que viene iba a ser no lectiva, y no se va a alterar.

Y en la Universidad de Castilla-La Mancha se enviará el próximo lunes a 28.000 alumnos a sus casas, después de haber anunciado que suspende la actividad docente presencial, que a partir de ahora se realizará de forma virtual como medida de prevención.