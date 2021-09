El Congreso da el primer paso hacia una ley específica de Salud Mental

Madrid, 28 sep (EFE).- El Congreso da este martes el primer paso para aprobar una Ley Integral sobre Salud Mental que plantea tiempos máximos de atención y un aumento significativo del número de profesionales, una proposición impulsada por Unidas Podemos que seguirá su trámite gracias al apoyo del PSOE y otros socios del Gobierno y a la que el PP no se opondrá.

En un momento en el que la pandemia y el confinamiento han elevado la preocupación por las carencias en la atención a la salud mental, el Congreso tramitará esta propuesta mientras el Gobierno ultima su Estrategia Nacional de Salud Mental, que estará lista a finales de año, según avanzó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Esa falta de coordinación entre los dos socios del Ejecutivo en el impulso de medidas de salud mental ha sido una de las principales objeciones de los grupos a la propuesta de Unidas Podemos, aunque el PSOE ha quitado hierro al asunto.

"Aprovecharemos esta oportunidad de hacer un amplio sobre salud mental en el Congreso de los Diputados porque nuestro compromiso sigue vivo. Para erradicar el estigma, dotar de recursos el sistema de salud mental, para hacer efectivos los derechos de estas personas...", se ha comprometido en nombre de los socialistas la diputada Carmen Andrés en el debate plenario.

El texto de Unidas Podemos busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como lograr la participación e inclusión en la sociedad sin estigmatizaciones ni discriminaciones.

Entre sus principales propuestas se encuentra la de acabar con el déficit histórico de especialistas en salud mental y alcanzar en cuatro años la media europea, de manera que haya en España un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes.

Actualmente, en nuestro país más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo recibe y un porcentaje significativo no tiene el adecuado.

La proporción de psicólogos clínicos es de 6 por cada 100.000 habitantes actuales, frente a los 18 de media en la Unión Europea. Hay en España 9,6 psiquiatras por cada 100 000 habitantes, muy por detrás de países como Polonia, Finlandia y Bélgica con 24, 23 y 20, respectivamente.

Otras cuestiones como la perspectiva de género, la creación de un plan específico contra el suicidio o un defensor del paciente mental son otras de las propuestas del texto debatido este martes.

Para Unidas Podemos, se trata de una "cuestión de estado" atajar un problema de magnitudes "terribles", detrás del cual hay una enorme cantidad de dolor humano. "Ya es hora de que los poderes públicos nos tomemos este tema en serio y pasemos de los debates a los hechos", ha remarcado durante su intervención en el Pleno el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Tras alertar de que la ley sería "papel mojado" sin esos objetivos de aumentar el número de profesionales y el presupuesto en atención, Echenique ha vinculado la salud mental de los españoles al sistema laboral y el discurso "neoliberal" de que quienes tienen dificultades económicas son los culpables de su situación.

Un argumento que han apoyado varios grupos, entre ellos la CUP y ERC, partidos que previsiblemente apoyarán la toma de consideración, como lo harán también EH Bildu, el PRC y Más País.

Por parte de esta formación no ha intervenido su líder, Íñigo Errejón, que fue uno de los primeros políticos en poner sobre la mesa la necesidad de actuar en materia de salud mental, sino la diputada Inés Sabanés.

"Vamos a votar a favor pero estamos en emergencia y una vez más llegamos tarde a un problema muy urgente. Esto debería estar ya en el BOE como un acuerdo del Gobierno de coalición", ha remarcado la parlamentaria del partido de Errejón.

No apoyará sin embargo el texto el PNV, que considera que Unidas Podemos se acerca "de manera precipitada y a la carrera" a una cuestión que a juicio de la diputada Josune Gorospe se debe abordar con "más rigor y seriedad".

"No vayamos a crear toda una red de figuras que lo que hagan es estigmatizar más al paciente de salud mental", han pedido los nacionalistas vascos en referencia a la propuesta de crear un defensor del paciente específico para estos enfermos.

En esta ocasión el PP ha anunciado que no se opondrá a la propuesta pese a que ve el texto de Unidas Podemos "pobre" y "completamente alejado de la evidencia científica". "No vamos a ser un obstáculo ni un impedimento en la tramitación de esta ley, porque aunque no estamos de acuerdo en la forma, lo estamos en el fondo", ha concedido la diputada Rosa María Romero.

Un camino opuesto al tomado por Vox, que se ha quejado de que el texto de Unidas Podemos "discrimina" a los varones, olvida los abusos a menores y busca crear nuevos "chiringuitos" como el Centro Estatal de Salud Mental.

El diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha responsabilizado al Gobierno de crear a los españoles "estrés" por su gestión de la pandemia. "Este trauma mental colectivo tiene una raíz histórica, el día en el que se gestó su Gobierno", ha dicho el parlamentario.