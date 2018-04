El consejero de Educación de Cifuentes está "convencido" de que la presidenta sí fue a clase "como una alumna más"

El Consejero de Educación de Cristina Cifuentes, Rafael van Grieken, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la presidenta "asistiría a clase" del máster como cualquier alumna, de que "cumplió con todo", informó a sus profesores de su "situación especial" como cargo público y no recibió "trato de favor". Lo ha hecho en declaraciones a la Cadena Ser, en las que, preguntado acerca de por qué ni los compañeros ni los profesores la recuerdan, ha alegado que él como profesor universitario tampoco se acuerda "de muchos de sus alumnos". Aunque fuese delegada de Gobierno, insiste, ella estaba "como una alumna más".

El consejero ha intervenido en La Ventana de Madrid para defender "dos instituciones" a las que respeta "muy profundamente": el Gobierno de Cifuentes y la URJC, a la que ha visto "prácticamente nacer, desde 1997" y a la cual "volverá". Van Grieken ha dicho que Cifuentes se ha preparado su comparecencia de este miércoles en la Asamblea de Madrid de manera "autónoma", aunque le ha consultado "lo que corresponde, cosas puntuales". En ella, está "convencido" de que "la polémica será definitivamente apartada".

Sobre si va a presentar documentación en el pleno que demuestren su versión acerca de cómo obtuvo su máster, no ha podido confirmarlo, pero ha justificado que las primeras copias que aportó "desde el primer día" no estuviesen debidamente compulsadas porque eran las que "como alumno te descargas de la aplicación". Sí cree por tanto que próximamente aportará todo con su "sello de oficialidad".

Sobre por qué tras casi dos semanas desde la exclusiva que destapó las irregularidades de su máster no ha aparecido todavía el TFM de Cifuentes, el consejero no ha podido dar una explicación clara. Ha argumentado que cuando te presentas a un puesto o a una oposición exigen "el título, como mucho el expediente. Pero no el TFM, ni la tesis doctoral en su caso". "Te piden tu título de doctor, o el aval de certificación académica de la universidad", ha continuado para justificar que no tenga localizado el trabajo. Asimismo, ha negado presiones sobre el rector de la URJC, Javier Ramos, desde el Ejecutivo para salir en rueda de prensa a defender a Cifuentes aunque luego ordenara una investigación interna, y ha hablado de "cacería" política tras las primeras noticias y pedido más "prudencia".

Acerca del silencio informativo de la líder popular durante ya 12 días, asegura que "no le tiene miedo a absolutamente nada, y menos a una entrevista. Es una persona que siempre ha estado expuesta a los medios, con el máximo de transparencia". Ha recordado de nuevo la presentación de esa documentación, con varias irregularidades, y el comunicado y las dos entrevistas que dio el día que se conocieron las informaciones. Sobre una posible dimisión de Cifuentes, ha opinado que no ve razones: "Es un supuesto que para mí ni siquiera existe en el pensamiento inmediato. Porque está ahí con la confianza de los madrileños, con el aval de la Asamblea, con un programa electoral y un código ético que está cumpliendo".