La consellera catalana pide no confundir con el uso de mascarilla en la playa

Barcelona, 31 mar (EFE).- La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, ha pedido este miércoles al Gobierno y a los partidos políticos "no confundir" a la población sobre el uso de la mascarilla en la playa y ha reclamado mantener la normativa vigente en la comunidad.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa de valoración de la situación epidémica en Cataluña al ser preguntada sobre la nueva norma del Gobierno que ha entrado en vigor hoy y que endurece el uso de la mascarilla, que en varias comunidades autónomas como en Cataluña ya era obligatoria en exteriores, aunque no en piscinas, playas o al practicar determinados deportes individuales.

"Esto viene del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio de 2020, imaginad si ha llovido desde junio de 2020", ha exclamado la consellera, que ha recordado que Cataluña fue "el primer territorio en hacerla obligatoria, en todos lados" pero "con la salvedad" de las actividades que fueran incompatibles, como por ejemplo en la playa.

"Me parece bastante inaudito. Estamos gestionando una pandemia que requiere adaptarnos y ser flexibles, la situación de la epidemia cambia. El escenario que teníamos en junio de 2020 no se parece en nada en el que tenemos actualmente", ha señalado Vergès, que ha tildado la medida de "rémora" y ha lamentado que en trámite parlamentario de aprobación del proyecto de ley esta norma no "decayera".

Finalmente, la consellera ha pedido "no confundir a la gente y mantenernos igual que ahora. Para nosotros no es nada nuevo, es una rémora, y nos parece increíble que ahora impacte aquí una ley nueva de estas características".