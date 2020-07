Consellera de Salud catalana dice que algunos ayuntamientos "van a la suya"

Barcelona, 22 jul (EFE).- La consellera de Salud, Alba Vergés, ha señalado este miércoles que, en la lucha contra la pandemia, siempre que puede se va de la mano con los ayuntamientos y que cuando no es así "es porque algunos ayuntamientos prefieren adelantarse e ir a la suya".

Vergés ha respondido sobre su gestión de la crisis sanitaria en la sesión de control al Govern del Parlament, en la que algunos grupos, como Ciudadanos, han vuelto a pedir su dimisión.

La diputada de los comunes, Marta Ribas, le ha afeado que no se coordine ni colabore lo suficiente con otras administraciones, como los ayuntamientos, pero Vergés ha señalado que son los consistorios los que no siempre quieren ir de la mano con el Govern.

"Siempre que quieren (los ayuntamientos) vamos a la una. Si no se va a la una es porque también han decidido los ayuntamientos salir de avanzada e ir a la suya", ha afirmado.

Vergés ha afirmado estar "muy tranquila" por "el trabajo hecho" y ha defendido que desde su departamento se ha "planificado" correctamente de cara a los rebrotes.

Sobre si sus medidas son o no incoherentes, la consellera ha dicho que el Govern no quiere llegar al confinamiento domiciliario ni tampoco a "prohibir nada", sino que "se debe aprender a vivir con el virus" y actuar de forma quirúrgica ante los brotes, "un equilibrio que no es fácil", ha reconocido.

Asimismo, ha defendido el "refuerzo" de la atención primaria, la ampliación de rastreadores y PCR diarias que se realizan y los planes de contingencia por sectores que se habrían "trabajado durante semanas" desde el Govern.

Por su parte, el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, el epidemiólogo Antoni Trilla, ha afirmado en RAC-1 que "dentro de la prudencia, los datos apuntan a que la velocidad o el número de contagios no ha ido al alza. Parece que vamos bien", aunque ha advertido: "Estamos en una situación de calma tensa".

Trilla ha señalado que "estamos en una situación de cierta incertidumbre. La gente está legítimamente preocupada. Estamos en una situación de calma tensa porque hay contagios y hay brotes".

"La atención primaria está más cargada. El sistema hospitalario está en una situación que, como ya sabemos de qué va, tenemos experiencia, y los dispositivos funcionan con normalidad. Si se tuviera que aumentar la capacidad para que aumentan los ingresos se haría de forma ordenada", ha explicado.