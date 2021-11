Los contagios llevan a medidas en Europa, como el confinamiento en Austria

Redacción Internacional, 22 nov (EFE).- Los nuevos contagios por coronavirus en Europa han llevado a restricciones como el confinamiento tota en Austria, la obligatoriedad de la vacuna o exigencia de un certificado de tener la pauta completa, mientras se suceden las protestas por estas u otras medidas.

AUSTRIA

Austria ha contabilizado en las últimas 24 horas 13.806 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta registrada en un lunes desde el inicio de la pandemia en este país que hoy se ha convertido en el primero de Europa que impone un confinamiento para frenar la actual oleada de la pandemia de covid.

En los hospitales de algunas regiones las unidades de cuidados intensivos se han llenado con pacientes de covid y están al borde del colapso, lo que ha obligado a posponer numerosas operaciones y tratamientos de diversas enfermedades.

El crecimiento altamente exponencial de los contagios es atribuido a la llegada de la temporada fría, la agresividad de la variante delta y, sobre todo, al relativamente bajo índice de vacunación.

Hasta el momento, 5,9 millones de personas, es decir, un 66 % del total de 8,9 millones de habitantes, ha recibido la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus.

ALEMANIA

La incidencia acumulada sumó en Alemania otro nuevo pico, con 386,5 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en siete días, mientras la tasa insuficiente de vacunación, del 68 %, abre el debate sobre su obligatoriedad.

Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos, mientras la cifra de casos activos se dispara a 637.200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

La tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas de Europa, con apenas un 70,5 % de la población vacunada, el 68,0 %, con la pauta completa, lo que ha abierto el debate sobe una posible obligatoriedad.

En declaraciones a la cadena pública ZDF, el presidente del RKI, Lothar Wieler, subrayó la importancia de vacunar al máximo número de personas y a administrar la dosis de refuerzo a aquellos inmunizados ya con la pauta completa. No obstante, se mostró más contenido en lo que respecta a la obligatoriedad de la vacuna, que debería ser estudiada como último recurso, agregó.

PAÍSES BAJOS

Una treinta de personas fueron arrestadas durante la pasada noche por provocar disturbios en diferentes ciudades de Países Bajos en protestas por las restricciones aplicadas por la pandemia, mientras la Policía hace un llamamiento a los padres para evitar poner “en peligro la vida” de sus hijos, después de que un tercio de detenidos los últimos días fueran menores.

Las ciudades afectadas declararon una “orden de emergencia” municipal, que permite a los policías actuar e imponer restricciones para frenar a esos grupos de jóvenes que se convocaron por redes sociales para provocar disturbios, lanzar fuegos artificiales, causar incendios con la quema de coches, bicis y motos, y lanzar piedras y objetos a los agentes.

ITALIA

La Fiscalía de Bolzano (norte de Italia) ha abierto una investigación sobre las llamadas "corona-fiestas", una práctica que se ha puesto de moda, sobre todo entre los jóvenes, para contagiarse del coronavirus con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario.

La intención de los participantes es contagiarse para superar la COVID-19, uno de los criterios -junto a la vacunación y la negatividad- para obtener el certificado sanitario y que en Italia es obligatorio para el trabajo y el ocio.

Esta práctica, extendida en Alemania y Austria, ha llegado incluso a involucrar a niños de escuelas primarias, cuyos padres antivacunas les llevan a reunirse con positivos de covid para desarrollar el contagio y la inmunización.

GRECIA

Los no vacunados no podrán acceder desde este lunes al interior de los restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos en Grecia, donde se implementa, además, la caducidad para el certificado de vacunación de los mayores de 60 años que no se hayan puesto la dosis de refuerzo transcurridos siete meses de la segunda.

Toda la población sin vacunar y sin haber pasado el covid-19, a excepción de los menores entre 4 y 17 años, tendrá además prohibido el acceso a estadios deportivos, exhibiciones y congresos.

EUROPA ESTE

Eslovaquia y República Checa vuelven a los puestos de cabeza en el mundo, junto con Eslovenia y Austria, en cuanto a incidencia de contagio de la covid, con 1.229 y 929 positivos en siete días por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Mientras que en Eslovaquia el Gobierno considera seguir el ejemplo de la vecina Austria, que acaba de anunciar la vacuna obligatoria contra la covid-19 a partir de febrero próximo, en la República Checa eso se descarta por el momento.

R.UNIDO

El primer ministro británico, Boris Johnson, animó este lunes a la población a recibir la vacuna de refuerzo contra la covid-19 para ayudar a impulsar el crecimiento económico, si bien reconoció que no todo marcha sobre ruedas.

"Recibe (la vacuna) de refuerzo en cuanto sea posible porque es vacunando que nuestro país ha podido tener al personal otra vez en sus puestos de trabajo, abrir nuestros teatros, nuestros restaurantes" y llevar una vida que parece "normal", agregó.

RUSIA

El número de nuevos contagios de covid-19 en Rusia bajaron hoy de los 36.000, casi 1.300 menos que la víspera, pero la cifra de muertes por la enfermedad contagiosa sigue cerca del récord con 1.241 decesos en la última jornada, según los datos del centro operativo de lucha contra el coronavirus.

Rusia es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido por el número de contagios documentados.