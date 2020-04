El coronavirus de Simón: un poquito de fiebre, tos persistente y sueño constante

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha incorporado este martes a su puesto tras haber pasado un coronavirus "bastante leve", que en su caso le ha ocasionado un "poquito de fiebre" los dos primeros días, tos persistente y un sueño constante.

"Pero lo cierto es que después de los dos meses y medio que llevamos apenas sin dormir, el sueño constante quizá no sea muy específico del coronavirus", ha señalado el epidemiólogo en la rueda de prensa telemática diaria en la que ha participado tras dos semanas de aislamiento en su domicilio.

El sueño ha sido el rasgo más característico de su enfermedad, que en su caso "ha sido afortunadamente bastante leve". "He tenido un poquito de fiebre el primer y segundo día, he mantenido una tos persistente, pero en mi caso, por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica, por lo tanto tampoco me ha molestado tener un poco más", ha explicado.

De ahí que no pueda "dar muchos consejos porque hay una variabilidad muy importante de cuadros clínicos" y no deben equipararse unos a otros.

Pero sí ha querido trasladar su solidaridad a los otros contagiados porque, aunque "hay que tener muy claro" que es una enfermedad que "puede llegar a ser muy grave" y tiene "una letalidad muy importante", la verdad es que también "muchos se curan".

Simón ha aprovechado para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en estas semanas por parte "de muchísima gente" y "hacerlas extensivas" a todos los pacientes y a los que han perdido familiares durante este proceso.

Y también para mandar su apoyo a todos sus colegas profesionales sanitarios asistenciales por el trabajo "excelente que están haciendo".