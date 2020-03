El coronavirus se ceba con Bérgamo

La foto de Nicola Facheris, propietario de una funeraria del pueblo de Madone en Bérgamo (norte de Italia), con decenas de ataúdes esperando en la capilla del cementerio local, es la imagen de la provincia italiana con la que más se ha cebado el coronavirus, con cerca 55 muertes diarias.

"Son tres días que no duermo. Sólo mi agencia ha enterrado a 40 personas en este tiempo", explica Facheris a los medios italianos y añade que no dan a basto.

La otra imagen era la del periódico local, L'Eco di Bergamo, que publicó cerca de 10 páginas con esquelas en su edición del 15 de marzo.

"Es un escenario de apocalipsis", explica a los medios Guido Marinoni, presidente del Colegio de médicos de Bérgamo, después de que los últimos datos de este martes cifrasen en 4.000 los infectados, 233 más en comparación con el día anterior, en la provincia más golpeada del país.

El boletín en esta provincia de un millón de habitantes es de un promedio de 50 a 55 muertes por día, hasta un total de 435 ciudadanos fallecidos, muchos de ellos ancianos, pero no todos. Un cuarto de todos los decesos en Lombardía.

"Tenemos 118 médicos enfermos o en cuarentena de un total de aproximadamente 600. Y este lunes murió el primer doctor de medicina general por este maldito virus", explicó Marioni.

Se llamaba Mario Giovita, tenía 65 años. Había sido hospitalizado en los últimos días y no pudo con la neumonía intersticial aguda causada por Covid-19.

"De los médicos de familia enfermos, 23 no han sido reemplazados. Contamos con el apoyo de médicos militares enviados aquí por el Ministerio de Defensa",continúa el presidente del Colegio de Médicos de Bérgamo.

También llegaran médicos procedentes de China a Bérgamo para ayudar a los hospitales donde falta personal.

Además el Hospital papa Giovanni XXIII anunciaba este martes que sus camas en la unidad de cuidados intensivos estaban al completo, después rectificaba y anunciaba 80 plazas más tras la ayuda de otras regiones, pero Protección Civil anunciaba la construcción inmediata de una hospital de campaña para atender los numerosos casos.

El problema, explican los médicos, son los tiempos de hospitalización, y si para la neumonía normal se puede permanecer en cuidados intensivos de 6 a 8 días, para la neumonía Covid-19 los días se convierten en 18-20. Esto colapsa cualquier hospital.

Pero además según el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, "las víctimas del coronavirus son más que las que dicen las estadísticas oficiales".

"Hay personas que no pueden ser llevadas al hospital y se mueren en sus casas y a las que no se les hizo la prueba y, por lo tanto, no están incluidas en el cálculo" dijo Gori en declaraciones a la televisión italiana RAI.

Ante la situación, el papa Francisco llamó este miércoles por teléfono al obispo de Bérgamo, Francesco Berchi, para informase de la situación que vive la provincia y se mostró "muy impresionado por el sufrimiento de los muchos fallecidos" y "cómo las familias se ven obligadas a vivir esto de una manera tan dolorosa".

Al menos seis sacerdotes de esta diócesis ya han perdido sus vidas después de contraer esta enfermedad.

Mientras que en el Eco di Bérgamo no dejan de contar los muertos: "Otro alcalde muere por el coronavirus, Raimondo Balicco, el primer ciudadano de Mezzoldo".

Cristina Cabrejas