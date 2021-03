El corto "(A)Normal" defiende la normalidad trans, sólo "cuerpos en rebeldía"

Madrid, 22 mar (EFE).- Víctor Gil "Viruta", cantautor y actor trans que debuta como protagonista en el cortometraje "(A)Normal" no tiene claro "qué es la normalidad", pero si se habla del sexo de una persona, "los límites de lo normal -dice en una entrevista con Efe- tienen más que ver con 'encajar'".

"Encajar en los moldes que te van poniendo en el camino a lo largo de tu vida", concreta Viruta, quien además pone, con su voz y su guitarra, banda sonora al corto con la canción "Cuerpos en rebeldía": precisa, poética y sumamente explicativa.

"Déjense ya de inventar patologías/de pensar que esto genera una gran confusión/y negarle a una persona autonomía/para que pueda ofrecerte su mejor versión/ No somos más que cuerpos en rebeldía/ Otro fallo en el sistema de construcción/ sin poder bajar la guardia un solo día/ y sin poder escapar apretando un botón", dice su letra.

"A veces pienso que todo el mundo debería pertenecer a una minoría en una parte sustancial de su vida, porque creo que el mundo sería mucho mejor: ser negro en un mundo de blancos, y al revés, y comprender que tu diferencia no es algo que te haga de menos, ni siquiera que te hace de más", aporta Parra, ganador del FIBABC con su corto de 2013 "Sin respuesta".

El director abunda en la pregunta sobre normalidad propuesta por Efe: "Normalidades hay siete mil, por decir un número, aunque quizá no deberíamos focalizar tanto lo que 'es normal' para alguien sino en lo que hace feliz a la gente y sobre todo, no molesta al de al lado".

"(A)Normal", dice Parra, es "un canto a 'sé como quieras ser y sobre todo, respeta al de al lado', porque a veces venimos con una carga de morales heredadas que te distorsionan la realidad y que, si realmente parases un momentito a pensarlo, te darías cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece".

Para lograr ese momento de detenimiento antes de empezar a ver el corto, Parra se ayuda de una introducción en dibujos animados en los que denuncia que "lo que es normal para el lobo es el caos para la oveja".

El origen, como suele pasarle a este director y periodista que narra la vida, es una frase oída en su propio gimnasio sobre alguien molesto por estar rodeado de cuerpos desnudos, "viéndonos las mierdas".

"El comentario llevaba una carga un poquito retrógrada y un poquito tremenda", dice con condescendencia; esto, unido a su interés por hablar de la transexualidad, muy anterior a que esta controvertida ley estuviera un día sí y otro también en los medios, fue el detonante.

Luego, vio el videoblog del psicólogo Ethan Alcaráz en el que muestra toda su transición, desde la primera inyección hasta que termina el proceso con mastectomía incluida.

El comentaba allí "la tensión y el estrés" que le producía ir al gimnasio, al que debía ir por prescripción médica, porque "ya no parecía una mujer, parecía más un hombre, pero los genitales no cuadraban. Por eso, buscaba rincones en el gimnasio, se cubría o iba a horas a las que no había nadie".

Y este es el argumento de "(A)Normal". Ya solo faltaba un actor trans, explica Parra, porque "mientras los trans no puedan hacer de todo", hay pocos papeles para ellos, y aquí era aún más necesario si cabe porque Leo, el protagonista, se desnuda por dentro y por fuera.

Víctor "Viruta" (Madrid, 1977), más conocido como cantautor que como actor, se sumó al proyecto. "Me hizo una ilusión tremenda", comenta con Efe, "si bien el personaje no se parece del todo a mi, tenemos las cosas más importantes de la vida en común, como que es una persona trans intentando atravesar un mundo de personas no trans".

"Los espacios de peligro, de inseguridad" por los que pasa Leo, "son los mismos que he vivido en mis carnes", apunta el actor.

"Las personas que aparecen en ese vestuario son las mismas que puedes encontrarte en cualquier gimnasio de cualquier ciudad. Siempre hay algún 'cuñao', algún bruto, y gente LGTB, o gente corriente", señala, solo que aquí entran en conflicto, como se ve en los diálogos. "Hay mucha gente así por el mundo, no hay más que mirar las urnas para comprobarlo" se lamenta el artista.

Alicia G.Arribas.