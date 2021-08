La covid-19 no cede en Guatemala con 62 nuevos decesos por el virus

Ciudad de Guatemala, 12 ago (EFE).- Guatemala sumó este jueves 62 nuevas muertes por la covid-19 y se acercó a los 11.000 decesos, la cifra más alta de fallecidos en Centroamérica, mientras los principales hospitales del país casi no tienen capacidad para atender a más pacientes.

El Ministerio de Salud guatemalteco detalló que, además de los 62 fallecimientos, en las últimas 24 horas se reportaron 4.358 nuevos contagios del coronavirus, después de realizar 12.378 pruebas para la detección de la enfermedad.

Tanto la cifra de muertes como de nuevos casos divulgadas este jueves por la cartera sanitaria son similares a las presentadas por Guatemala en la tercera ola de la enfermedad, que tuvo lugar en la segunda quincena de junio y ha vuelto a tomar fuerza en las últimas semanas.

En total, Guatemala suma 403.348 casos positivos del SARS-CoV-2 y 10.960 fallecimientos por el virus, la cifra de muertes más alta de Centroamérica.

El Ministerio de Salud precisó este jueves también que la incidencia acumulada del virus es de 2.392,6 casos por cada 100.000 personas y la tasa de mortalidad es de 61,8 decesos por cada 100.000 habitantes.

HOSPITALES EN PROBLEMAS

Mientras tanto, los principales hospitales de la capital del país casi no cuentan con más capacidad para atender pacientes.

De acuerdo con expertos, la población guatemalteca estaría siendo víctima de la variante delta, después de que el presidente Alejandro Giammattei confirmara el lunes pasado que ya se encontraba presente en el país.

El mandatario indicó que fueron detectados 14 casos de la variante después de llevarse a cabo el análisis de algunas pruebas al extranjero, ya que no es posible evaluarlas en Guatemala.

Los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, los dos más importantes de la nación centroamericana, se encuentran con problemas para atender a pacientes enfermos de la covid-19.

El hospital San Juan de Dios reportó esta semana un brote del virus en un ala de pacientes que no estaban contagiados, mientras que el Roosevelt está cerca de llegar al final de su capacidad para enfermos del SARS-CoV-2.

"Tal vez no sea hoy o tal vez no sea mañana, pero el día en que nosotros ya no vamos a poder atender pacientes va a llegar", dijo el miércoles en rueda de prensa el presidente de la junta directiva del hospital Roosevelt, Zagreb Zea.

De igual forma, los hospitales de Villa Nueva y Parque de la Industria, ambos también ubicados en Ciudad de Guatemala y creados específicamente para atender la pandemia, se encuentran sin capacidad de nuevos ingresos.

Este jueves además, según constató Efe, era común que docenas de personas se acercaran al hospital Parque de la Industria para indagar por la salud de sus familiares, en un nosocomio que reporta seria crisis de personal y equipo médico de acuerdo a medios locales.

Hasta la fecha Guatemala ha vacunado a 432.225 personas con el esquema completo (dos dosis), uno de los peores registros de América según diversos índices regionales y de organismos internacionales.