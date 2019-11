Con humor y creatividad, colombianos mandan mensajes de protesta al Gobierno

Los colombianos desplegaron su creatividad en las manifestaciones que recorrieron este jueves todo el país en las que recurrieron a pancartas y "performances" para mostrar su descontento con la política económica y social del presidente Iván Duque.

En una jornada pacífica en su mayor parte, la juventud colombiana tomó protagonismo y con dosis de ingenio y humor se ganó el apoyo de muchos ciudadanos que en principio permanecían impasibles ante el paso de las multitudes por calles y avenidas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y otras ciudades y pueblos del país.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN

"La educación es el pasaporte al futuro... El mañana pertenece a la gente que se prepara para recibirlo" o "Ni terroristas ni delincuentes, estudiantes conscientes", decían algunas de las pancartas exhibidas por estudiantes y trabajadores en un ambiente festivo.

El reclamo de una mejor educación fue expresado de distintas maneras, como un cartel que en Cali expresaba: "Con Duque no hay quien se eduque".

Los jóvenes dieron cuenta del relevo generacional: "Denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo", mostraba en Cali una mujer vestida con la camiseta de la selección colombiana de fútbol, mientras que en Barranquilla, que tiene el mejor carnaval de Colombia, recurrieron a la ironía: "La plata de la educación es como la del ron, no se toca".

En Medellín, bastión del uribismo, hubo quienes expresaron su rechazo a una posible reforma de la seguridad social con una pancarta en la que se leía: "Yo marcho para que mis tías uribistas también se pensionen".

En las inmediaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá, pegada en un gran ventanal, una pancarta gigante pedía: "¡Renuncia viejo!", recordando el incidente del pasado 6 de noviembre cuando Duque respondió: "¿De qué me hablas, viejo?" a un periodista de Barranquilla que le preguntó por la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el departamento del Caquetá.

CONTRA EL "PAQUETAZO"

En vista de que uno de los detonantes de la protesta fue el "paquetazo" de medidas económicas que según las centrales obreras prepara el Gobierno con el auspicio de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también hubo menciones a estos.

"Contra Duque y la OCDE, no al paquetazo", "Queremos notificar al Gobierno que lo está haciendo mal" y "Yo marcho porque este gobierno no marcha", fueron algunos de los mensajes visibles en las manifestaciones.

El espíritu joven se notó por donde pasaron las multitudes, muchas de ellas al ritmo de tambores, cánticos y bailes callejeros, y no faltó el revalorizado himno antifascista del "Bella Ciao" popularizado recientemente por la serie española "La casa de papel".

POR LOS LÍDERES SOCIALES

La Carrera Séptima, agitada arteria vial bogotana que hoy estuvo vacía salvo cuando pasaban grupos de ciudadanos descontentos, fue escenario también de una relajada manifestación de cerca de un centenar de practicantes de yoga.

El grupo, con todos sus miembros vestidos de blanco y algunos llevando velas encendidas, hizo un ejercicio de "meditación caminando" a paso lento por la avenida y algunos de ellos mostraron carteles en los que abogaban por la protección del medio ambiente, de los líderes sociales, de la paz y la educación.

Los líderes sociales, que son blanco de una ola de violencia en todo el país, también fueron recordados en distintas movilizaciones y en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, un grupo desplegó un rollo de 200 metros de tela blanca con los nombres de centenares de ellos asesinados desde la firma del acuerdo de paz, de la cual se cumplirán tres años el próximo domingo.

"Al pueblo lo del pueblo" o "Marcho por el obrero, el campesino y el estudiante. Marcho por vos y por mi", decía otra pancarta en las manifestaciones en las que también ondearon banderas de Colombia, de la comunidad LGTBI y de sindicatos y partidos políticos de izquierda.

El sentimiento de buena parte de los manifestantes fue resumido en otro cartel que rezaba: "Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo", un mensaje con el que los colombianos quieren decir al Gobierno que es hora de hacer cambios que reduzcan la pobreza y la desigualdad.

