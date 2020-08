Critican a Madrid por aumentar los ingresos hospitalarios y piden un protocolo único

Madrid, 14 ago (EFE).- La estrategia de la Consejería de Sanidad de Madrid de fomentar más ingresos hospitalarios para acelerar la recuperación de los pacientes de covid ha sido criticada por distintas fuentes médicas que aseguran desconocer este nuevo plan, que consideran que podría provocar una saturación del sistema, y piden "un protocolo clínico común" a todos los hospitales para establecer cuándo hay que ingresar y cuándo no.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha revelado este jueves la estrategia de hospitalizaciones en la región que apuesta por "ingresar al máximo para conseguir que las altas sean con la mayor brevedad", lo cual, señaló, está permitiendo reducir los tiempos tanto en planta como en UCI, donde el 50 % de los pacientes están sin respirador.

Aunque los 700 pacientes hospitalizados solo suponen un 5% de la ocupación, ya hay "cierta preocupación" en algunos hospitales como el 12 de Octubre con 86 pacientes de covid y el Gregorio Marañón, con 54 en el hospital y 52 en un hotel medicalizado, por lo que diversas fuentes consultadas por EFE advierten de que las palabras del consejero podrían "llevar a algunos pacientes domiciliarios a presentarse en las urgencias" y provocar "una saturación del sistema".

Los protocolos de manejo de pacientes prevén ingresar "si hay neumonía bilateral, pero no hay unas directrices que hayan llegado desde la Consejería. Cada hospital está haciendo su protocolo de ingresos propio sin contar con el SUMMA y Atención Primaria. Debería haber un protocolo único, con criterios científicos. No hay criterios uniformes consensuados sobre en qué momento un paciente tiene que ir de atención domiciliaria al hospital", afirma el doctor José María Molero, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).

"No hay ningún tratamiento que vaya a curar antes. Al paciente grave se le somete a unos procedimientos para que no vaya a más. Pero no se conocen intervenciones en fase no grave que eviten que vaya a peor. El paciente grave debe tener cama, corticoides, anticoagulantes, pero la mejor intervención precoz es disponer de espacio en camas. El enfermo en seguimiento telefónico debe permanecer así y solo ir al hospital cumpliendo unos criterios", advierte.

Por su parte, el doctor Marciano Sánchez Bayle, de la Asociación en Defensa de Sanidad Pública (ADSP), afirma: "Se ingresa más porque hay camas disponibles y se conoce mejor la evolución", pero un paciente que no esté grave "no se cura antes por ingresar, eso no tiene base científica. Un protocolo clínico común sería útil".

Desde el sindicato de médicos AFEM, su presidente, Carlos Castaño, considera que "se ingresan más leves porque hay menos" personas hospitalizadas en este momento, "simplemente hay más posibilidades hasta que se sature el sistema. También sabemos tratar mejor que antes las neumonías y la edad media ha bajado".

Para doctor Castaño, "la clave está en prevenir y contener, nunca en los ingresos", y advierte de la situación en el hospital Gregorio Marañón: "Tres plantas con Covid y siguen sin prohibir visitas y sin plan institucional, con el riesgo de aparecer brotes dentro del mismo hospital".

En el sindicato de médicos AMYTS afirman desconocer "que haya nuevos criterios a la hora de valorar a los pacientes para el ingreso", según su secretario general, Julián Ezquerra, para quien "homogeneizar y hacer protocolos conjuntos en los niveles asistenciales de Primaria, SUMMA y hospitales, siempre será recibido porque es una forma de tratar de forma homogénea a los pacientes y hacerlo, además, de modo consensuado. Es muy importante".

Actualmente, la decisión "es de cada especialista. Algunos pacientes han ingresado por problemas cardíacos o una fractura de cadera y luego se descubre que tienen covid. Puede haber varias patologías implicadas, por eso no es fácil un protocolo estricto, pero sí unas guías claras", detalla el presidente de AFEM, para quien "el único tratamiento contrastado que hay es para pacientes graves y potencialmente graves".

De ahí la conveniencia y utilidad de "un protocolo clínico común", que sin embargo dejara abierta la posibilidad de que "cada caso concreto se pueda valorar de manera específica", añade Sánchez Bayle.

Todos coinciden en que estas directrices clínicas deberían ser "consensuados por un comité mixto", integrado por especialistas de hospitales, Summa y Primaria, ya que un protocolo así debería "tener carácter oficial, liderado por sociedades científicas y aceptado por el SERMAS".

Con ello, se evitaría repetir lo que ocurrió "con las residencias de ancianos", donde hacían falta "unos protocolos claros de ingreso" para evitar las muertes.