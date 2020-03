El crucero Monarch no irá a Cartagena debido a la suspensión por el coronavirus

El crucero Monarch, de la naviera española Pullmantur, no zarpará del puerto de Colón (Panamá) hacia Cartagena de Indias hasta que las autoridades colombianas, que suspendieron temporalmente la llegada de cruceros por el coronavirus, notifiquen el proceso para el desembarco de los pasajeros.

La Alcaldía de Cartagena de Indias suspendió desde el jueves la llegada de cruceros al puerto de la ciudad y en ese sentido el Gobierno colombiano fue más allá y ordenó la suspensión del "tránsito de cruceros en Colombia" para enfrentar el coronavirus que ya registra 16 casos en el país.

El presidente de Pullmantur, Richard Vogel, dijo a EFE este viernes por teléfono que la naviera mantendrá el buque en Panamá hasta "que alguna autoridad nos diga oficialmente lo que tenemos que hacer ya que la permanencia en cuarentena no es una solución viable para nosotros ni para los pasajeros".

"A nosotros nadie nos ha comunicado oficialmente nada relacionado con que el barco entraría en una cuarentena si vamos a Cartagena, lo único que nosotros tenemos es una cancelación de nuestro atraque mañana en el puerto de cruceros de la ciudad", explicó Vogel.

Y es que las autoridades de salud de Colombia decretaron el cierre de todos los terminales de cruceros en el país para evitar que su entrada represente un aumento de los casos del coronavirus ya confirmados.

También dispusieron que a la llegada del Monarch, se ubicará en una zona de la bahía de Cartagena alejada dos millas de la orilla donde se le pondrá una cuarentena de 14 días.

"El buque será monitoreado y habrá dos lanchas dándole vueltas y van a quedar en cuarentena durante 14 días, si al cabo de 14 días todo sale bien entonces se permitirá desembarcar a esas personas, los colombianos para que regresen a sus casa y los extranjeros para que se vayan al exterior", explicó el alcalde Cartagena, William Dau.

Por su parte, el presidente de Pullmantur manifestó no entender la razón de fondo de la medida.

"No entendemos la manera en que se está manejando esta situación, no entendemos por qué no se nos ha notificado nada diferente a la cancelación del permiso de entrada al puerto", agregó Vogel.