Cs pregunta al Gobierno cómo garantiza la neutralidad ideológica en la EBAU

Madrid, 9 jul (EFE).- Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno diga qué medidas piensa adoptar para garantizar "la neutralidad ideológica" de las pruebas.

La iniciativa parlamentaria, firmada por la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, hace referencia al sesgo ideológico de los textos escogidos por parte de las universidades de Baleares y la Comunidad Valenciana en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU/EVAU), según diferentes medios de comunicación.

La formación naranja explica que en la prueba de Lengua y Literatura Catalana de Baleares, los estudiantes tuvieron que comentar un artículo de opinión publicado en el diario Ara en el que su autor criticaba que los asistentes de voz electrónicos no estuvieran adaptados para contestar en catalán.

Textualmente, el texto afirmaba que "el asistente de voz no funcionaba si no le hablas la lengua de un imperio" y que la función de esta herramienta era "hacer de asistente y ayudar distraerse a su usuario y no ejercer la función de un guardia civil".

Mientras, en la Comunidad Valenciana, el examen de valenciano recogía una noticia publicada en el periódico Levante sobre un informe del Consejo de Europa en el que se asegura que el valenciano "se encuentra en una situación preocupante, sobre todo en el marco de la Administración del Estado y del sistema judicial" y que la ley autonómica de 2018 "imposibilita la inmersión lingüística".