Una cuidadora de una residencia: "Los ancianos lloraban y decían que no les dejáramos"

Las lágrimas de los ancianos de la residencia de Grañén (Huesca) y sus súplicas para que las cuidadoras y otros trabajadores no les dejaran solos fue lo que hizo que Maribel Sánchez, y otros compañeros, tomaran hace cuatro semanas la decisión voluntaria, meditada y valiente de confinarse con ellos, según relata a Efe en el final de este confinamiento.

"Decían entre lágrimas que no les dejáramos solos, que tenían mucho miedo de que el virus entrara", explica a Efe, emocionada, Maribel, quien asegura que la decisión la tomaron el viernes 27 de marzo las compañeras de tarde. Entonces ya se repetía, y estaba claro, que el virus se estaba cebando con las residencias de mayores y con las personas de más edad.

Fue una decisión voluntaria. Ante el miedo de sus abuelos, estas trabajadoras se dirigieron inmediatamente a los responsables de la dirección del centro, que dieron su visto bueno a la idea.

Desde ese mismo momento, explica Maribel, comenzaron a sonar los teléfonos del resto de compañeras de la plantilla para explicarles la iniciativa, y pronto hubo un grupo de 31 personas, 25 cuidadoras y 6 integrantes del equipo de dirección dispuestos a asumir este enorme desafío.

"Cuando me lo propusieron, personalmente tuve dudas, porque me preocupaba dejar a mi marido y a mis dos hijos (de 21 y 26 años), pero ellos mismos, tras un día hablando, me apoyaron y me animaron para que siguiera al cuidado de los mayores en esta situación", añade.

A pesar de que había cierto temor a la tensiones y agobios que pudieran surgir en el día a día, Maribel Sánchez destaca que la colaboración y el apoyo fue constante y que eso facilitó las cosas, incluso en los momentos de estrés por la faena acumulada.

"Todas hemos hecho de todo", resume Maribel para explicar que tanto ella como el resto de sus compañeras debieron de hacerse cargo de todo tipo de tareas, desde el cuidado del casi centenar de residentes a su cargo hasta de la limpieza o de la cocina.

Pero la intensidad de la labor, los compromisos familiares y el sacrificio asumido hizo que a los quince días, cuando se planteó un relevo que no llegó a realizarse, se marcharan ocho compañeras y otras tres a la semana siguiente, lo que derivó, comenta Maribel, en "menos personal para hacer el mismo trabajo".

Entre ese personal que decidió quedarse, añade, se encontraba una compañera con dos hijos de 5 y 7 años y su madre, también cuidadora en la residencia.

Decidieron no aceptar el relevo a las dos semanas de confinamiento porque no se habían realizado test diagnósticos ni a las cuidadoras entrantes ni a las salientes, por lo que, concluye, "dijimos que continuábamos".

A lo largo de estas cuatro semanas de confinamiento, el mayor estímulo para las cuidadoras, destaca Maribel, está en las constantes muestras de agradecimiento y cariño de los mayores a su cuidado, pero también las de los familiares de los residentes, que continuamente les hicieron llegar mensajes emocionados de apoyo y ánimo.

"El pasado domingo -relata- les dijimos a los residentes que se iba a producir el relevo, y mientras se lo comunicábamos ellos lloraban, y nosotras también".

El relevo finalmente comenzó a llevarse a cabo la noche de ayer, tras conocer estas cuidadoras que finalmente se habían hecho los test y que sus sustitutas no suponían un riesgo de contagio para una residencia que ha estado en todo momento libre de la COVID-19 tras la decisión de confinamiento adoptada.

"Nos dicen que somos héroes sin capa, y en parte puede que sí", ironiza Maribel, quien se muestra "muy satisfecha" de la labor llevada a cabo y de la "recompensa" obtenida a cambio, de la gratitud de los residentes y del fortalecimiento de los lazos de amistad con sus compañeras tras una experiencia, apostilla, que no pensaban que "iba a estar tan bien".

Ahora, Maribel ha vuelto a su casa tras permanecer casi un mes confinada en su puesto de trabajo para continuar con el confinamiento establecido por el Gobierno, pero la experiencia pasada, que asumió al principio con cierto temor al tener que dejar a los suyos durante un tiempo sin determinar, le ha permitido, sin embargo, tejer lazos más fuertes con sus compañeras, los residentes y sus familias.

Por Luis Enrique Fácil