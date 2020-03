¿Están dando la talla nuestros jóvenes ante el estado de alarma?

Confinamiento y juventud son dos conceptos antagónicos, pero ante una crisis sanitaria como la que se vive en España por el coronavirus, que ha derivado en la declaración del estado de alarma, ¿cómo han reaccionado los jóvenes españoles?, ¿están dando la talla y demostrando que son responsables?

Rodrigo tiene 20 años y es plenamente consciente de que estamos en una "situación grave". Pasó todo el sábado pendiente de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que, como se esperaba, iba a anunciar la declaración del estado de alarma.

Quería saber cómo le iba a afectar esta nueva situación, de qué modo podían cambiar sus hábitos y, por tanto, su vida, aunque fuera de manera temporal.

Hacía ya días que los responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómicos, estaban apelando a la responsabilidad de los más jóvenes para no contagiar a la población vulnerable.

Este estudiante universitario vive con su madre y, temporalmente, con su abuela de 87 años, que acaba de sufrir un infarto, y sabe que, si se contagia del coronavirus, lo superará con toda probabilidad, porque es un joven sano, pero también consciente de que el COVID-19 puede ser letal para la persona mayor con la que convive.

Como es natural, lo que más le afecta de las medidas decretadas por el Gobierno es no poder salir a la calle durante dos semanas.

¿Miedo al contagio?, ¿temor a ser sancionado si no se cumplen las normas?, ¿responsabilidad? Lo cierto es que en Madrid, la zona más afectada por el coronavirus, los jóvenes están respetando, salvo excepciones, las indicaciones del Gobierno para hacer frente a la pandemia.

El sábado por la noche, antes de la comparecencia de Sánchez, en el grupo de amigos de wasap -todos ellos, universitarios con las clases suspendidas-, saltaban chispas.

"¿Podremos quedar?", "A mí nadie me va a decir que no salga", "No sé qué va a ser de nosotros 15 días metidos en casa", eran algunos de los comentarios en el grupo.

Lo cierto es que todos están secundando la campaña #yomequedoencasa, demostrando su responsabilidad para parar el contagio. "Hasta donde yo sé, mis amigos están respetando las medidas", asegura.

Ya antes de la declaración del estado de alarma tomaban sus precauciones para evitar el contagio: "Nosotros íbamos a un banco de la calle; mucho más peligroso es la gente que se ha vuelto loca y ha 'petao' los supermercados".

Reconoce que algunos de sus amigos lo llevan peor que otros y culpan al Ejecutivo. "Piensan que se van a morir de aburrimiento en su casa por la ineptitud del Gobierno, que no tomó en su momento otras medidas más drásticas".

Pero casi todos piensan que la medida es acertada. Es el caso de Nacho, de 20 años, que asegura que aguantará la cuarentena en casa y pide a los jóvenes que no quieren cumplirla que "se den cuenta de la responsabilidad individual que tenemos en esta situación".

También Lucía, de 21 años, comparte la medida "a la vista del incremento de casos" y no entiende a los que no la sigan. "Son unos irresponsables, se piensan que con ellos no va la cosa".

Cree que los jóvenes tienen una responsabilidad añadida, porque para ellos la enfermedad no parece grave, pero sí pueden ser transmisores, por lo que hay que extremar el cuidado en el contacto.

Ni en el peor de sus sueños imaginaron que podían vivir una situación como esta, con la universidad, bares, restaurantes, parques y tiendas, salvo las de artículos de primera necesidad, cerrados y la prohibición de salir a la calle.

"Es como una película", asegura Marcos, que con 18 años casi recién cumplidos considera que se trata de un problema global y asume que debe quedarse en casa porque se lo piden las autoridades. "Es por la seguridad de todos", apostilla.

Es consciente de que, aunque no tenga síntomas, puede tener el virus y, sin querer, estar contagiando a personas cercanas que pueden formar parte de grupos de riesgo por ser mayores o tener otras patologías.

"Hay que ser responsable contigo mismo y con tus familiares. No hay que ser egoísta, hay que pensar que puedes hacer daño a otras personas".

Marcos subraya que respeta la medida a rajatabla, al igual que sus amigos, y su actividad en las redes sociales se ha incrementado de manera significativa. "Nos quedamos en casa, hablamos por wasap, por videollamada, incluso con gente con la que no hablaba habitualmente".

A los jóvenes les quedan dos semanas por delante en las que tendrán que seguir sus clases "online", leer, "quemar" la televisión o dejar correr la imaginación para superar la cuarentena.

Y cuando el aburrimiento haga mella, Rodrigo reconoce que tareas cotidianas que antes "odiaba", como comprar el pan, se van a convertir estos días en una vía de escape para pisar la calle, aunque sea durante unos minutos.

A diferencia de María, que tiene un perro que le permite salir de casa un par de veces al día, la mascota de Rodrigo es un gato y hasta ahora no lo ha sacado a pasear. Pero quién sabe.

Teresa Díaz