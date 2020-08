De la Vega cree que hay garantías para confinamientos pero pide reformas

Santander, 26 ago (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, cree que en estos momentos en el ordenamiento jurídico español hay elementos para adoptar "con todas las garantías precisas" la restricción de derechos o confinamientos parciales, pero añade que para el futuro hay que "abordar reformas importantes".

Fernández de la Vega se ha pronunciado así en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el XIII Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente: retos bioéticos y jurídicos de la COVID-19, en el que ha intervenido por videoconferencia.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el ordenamiento jurídico ofrece "muchas posibilidades" para poder establecer medidas de confinamiento parciales que eviten el que tenga que adoptarse una situación de estado de alarma.

"Hay mecanismos que el Gobierno ha adoptado, que está adoptando y que se seguirán adoptando, para abordar esta situación", ha dicho, antes de recordar que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya apuntó este martes alguna medida.

Sánchez se refirió a la posibilidad de que los gobernantes regionales puedan pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma si lo consideran necesario para contener la pandemia en sus territorios.

Fernández de la Vega ha recalcado, no obstante, que el que existan instrumentos para adaptar con garantías restricciones de derechos o confinamientos parciales no obsta para que en el futuro haya que abordar "reformas importantes".

"Eso no significa que de cara al futuro no haya que pensar, no improvisar sino pensar de forma muy pausada, para ver con qué otras medidas debe reforzarse el Estado de Derecho para prever en el futuro situaciones similares a la terrible que estamos viviendo", ha manifestado la presidenta del Consejo de Estado.

También ha dicho que en España la actuación de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el estado de la alarma y la pandemia ha sido "ejemplar".

Y ha considerado "positivo" que se haya recurrido a las multas como "medida coercitiva", mientras que en otros países ha habido un incremento en el número de arrestos.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha alertado en su intervención de que el coronavirus no ha afectado a todos por igual, sino que ha impactado más en los más vulnerables, y por eso, ha lamentado que "muy probablemente esta crisis ha empeorado la desigualdad".

Como reto, Fernández de la Vega ha reclamado "ahondar en la dimensión social" del Estado de Derecho, que debe ser además "planetario, ecológico y ambiental".

También ha insistido en que "hay que proteger" y "no dejar desasistidos a los analfabetos informáticos". "Si queremos configurar un formato de Estado de Derecho social e inclusivo hay que abordar estas cuestiones", ha señalado.