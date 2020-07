Defensor de Paciente sobre denuncia a Ayuso: Quedan impunes de este genocidio

Madrid, 28 jul (EFE).- La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha señalado este martes que los responsables del Gobierno madrileño "quedan impunes" de "genocidio", después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya archivado la denuncia interpuesta por Flores contra la presidenta regional, Isabel Diaz Ayuso, a la que acusaba de haber ordenado no aceptar a ancianos residentes en los hospitales.

Flores solicitó la apertura de una investigación para determinar si estos estos hechos eran constitutivos de un delito de omisión del deber del socorro y de homicidios imprudentes, citando unas declaraciones de la presidenta madrileña al diario El Mundo.

Tras conocerse el archivo de la denuncia, en el que la Fiscalía sostiene que Díaz Ayuso no reconoce haber ordenado de forma deliberada que no se aceptasen ancianos residentes en los hospitales, Flores ha remitido un vídeo a la prensa en el que lamenta que esta cuestión haya quedado como si no hubiese pasado nada".

"La cantidad de muertos que ha habido es como si no hubieran existido, se han muerto solitos, sus familias no saben de qué han muerto, no han sido atendidos", ha lamentado Flores, que ha aseverado que se ha "violado la ley de derechos humanos".

Flores también ha cargado contra la justicia, porque a su juicio está "absolutamente manipulada, coja y falta de sentimientos".

Ha argumentado que esta cuestión no se ha investigado, porque si se hubiese escuchado a los ciudadanos y se hubiese pedido la documentación a las residencias, "esto no tendría más que un camino", que para Flores es la condena por la omisión del deber de auxilio por una violación de los derechos humanos.

En todo caso, Flores ha asegurado que la asociación va a "seguir adelante" y que tiene "esperanza" en el Tribunal Supremo, pero que lo que pretendía poniendo la denuncia era que hubiese una condena penal.