La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género aboga por respetar causa mujeres

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María José Ordóñez, ha considerado este martes que la huelga convocada para el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, es "transversal" y ha abogado por "respetar las causas de todas las mujeres" porque "todas" están "en pro de la igualdad".

Ordóñez ha hecho estas declaraciones en Valencia, donde ha participado en un coloquio sobre la violencia de género, al ser preguntada por lo dicho este lunes por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.

Este alto cargo subrayó que respetaba la huelga feminista del jueves pero censuró que se haya convocado "en el mejor momento en que se encuentra la mujer" y no hace diez años, cuando las razones eran a su juicio "más poderosas".

"Estuve ayer en la comparecencia de Mario Garcés y no dijo en ningún momento que no hubiese que hacer huelga, dijo que por qué en determinados momentos históricos, según quién gobierne, se hacen huelgas o no se hacen", ha indicado la delegada del Gobierno.

Según Ordóñez, "lo que dijo Mario Garcés es, 'No hagamos cajones estancos con respecto a todo, a que eres de mi sector político o no lo eres, eres de la que haces huelga y entonces reivindicas o no reivindicas, o según cómo lo hagas eres feminista o no, o estás reivindicando de la manera correcta o no'".

A su juicio, la del jueves es una "huelga transversal", a lo que ha añadido: "Todo el tema de mujer es transversal, y hay una serie de hitos que tenemos que conseguir las mujeres que siguen siendo deficitarios, como el tema de la igualdad, y hay muy poca presencia de las mujeres en muchos ámbitos".

Según ha indicado, desde hace diez años ha bajado la brecha salarial 4,5 puntos y ha habido máximos históricos en los que tenía un 30 % de diferencia, y ha remarcado: "Posiblemente, siempre ha habido grupos que han reivindicado todos los temas de discriminación de las mujeres, porque, si no, no estaríamos hoy como estamos aquí".

"Sigue siendo necesario que las mujeres reivindiquemos ese papel y que demos ese paso adelante, y buscar una fecha idónea, como es el 8 de marzo. Creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Hacer huelga o no? ¿De qué manera se manifiesta cada uno, de qué manera puede mostrar su disconformidad con una serie de pautas?", se ha preguntado.

Según Ordóñez, "respetemos la causas de todas las mujeres porque todas estamos en pro de la igualdad entre mujeres y hombres y todos creemos en una sociedad mas justa".