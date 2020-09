Denuncian a Medio Rural en Inspección por "vulnerar" el derecho a huelga

A Coruña, 6 sep (EFE).- Las organizaciones sindicales CIG, CCOO, CSIF y UGT han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, para que intervenga ante los "abusos" y la "vulneración" del derecho fundamental a la huelga de la Consellería de Medio Rural con el personal técnico de incendios.

Según informan los sindicatos en un comunicado, el departamento autonómico aplicó unos servicios mínimos "abusivos", que ampliaron desde que comenzó el 1 de agosto la huelga indefinida de los técnicos, superando el 90% del cuadro personal.

Asimismo, denuncian que desde la Consellería "se meten directamente" con el personal que manifiesta "apoyo" a la huelga a pesar de no poder hacerla por estar en servicios mínimos, de modo que le descontaron "cantidades importantes" de su nómina al personal que no declaró expresamente no apoyar el paro.

Por ello, los sindicatos tildan esta actuación de "esquirolismo patronal" y de "situación esperpéntica", que constituye una "grave agresión" a un derecho fundamental.

Así, explican las centrales sindicales, la denuncia ante la Dirección Territorial de la Inspección de trabajo y de la Seguridad Social se produce a consecuencia de las "reiteradas coacciones" y la "intimidación" ejercida por los titulares de la Consellería contra los trabajadores y trabajadoras en huelga.

Entre otras, en base a su versión, citan "llamadas de amenaza", contratación de una empresa externa para realizar sus funciones o la aplicación de descuentos en la nómina por incendios al personal en servicios mínimos.