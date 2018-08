La derecha francesa pide que Túnez acoja el Aquarius

El partido ultraderechista francés Agrupación Nacional y el conservador Los Republicanos expresaron hoy su rechazo a que Francia acoja el Aquarius y abogaron en favor de que Túnez abra su territorio al barco humanitario.

El portavoz de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, indicó en la cadena "LCI" que Francia no tiene los medios necesarios y destacó que si se aplica el derecho marítimo internacional para el desembarco de náufragos, que estipula ir al puerto seguro más cercano, le correspondería a los tunecinos.

Bardella acusó además a las ONG de ser cómplices de los traficantes de personas .

La organización SOS Méditerranée, que opera el Aquarius junto con Médicos Sin Fronteras, indicó ayer que ante la negativa de las autoridades marítimas de Italia y de Malta de abrirles sus puertos el barco está en una distancia "equidistante" entre ambos países a la espera de que se le asigne uno.

El presidente del puerto francés de Sète, Jean-Claude Gayssot, se ofreció ayer para recibirles, y el de la Asamblea de Córcega, Jean-Guy Talamoni, apuntó hoy que la isla también está dispuesta a hacerlo, si bien la decisión depende de las autoridades francesas.

Un portavoz de Los Republicanos, Gilles Platret, apuntó hoy en la emisora "France Info" que toda decisión tomada en caliente y como consecuencia de la "presión mediática" "solo se prestaría al juego de esos traficantes".

El Aquarius rescató el pasado viernes en el Mediterráneo central a 141 personas, entre ellas 73 menores, y Platret destacó que "no debe dirigirse a Europa, sino ir en dirección a África" para no crear un efecto llamada.

"Tenemos un verdadero problema de inmigración que no va a hacer más que acelerarse en el futuro. Si no tomamos medidas firmes, no conseguiremos controlar esta situación. Los Republicanos somos favorables a una postura de firmeza", dijo.

El Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, destacó este lunes que, en cumplimiento del derecho marítimo internacional, el Aquarius debe dirigirse al puerto seguro más cercano, lo que de forma implícita descartó su acogida en Francia.