El desempleo llega a 15,7% en Costa Rica en el marco de la pandemia

El desempleo en Costa Rica alcanzó el 15,7 % entre los meses de febrero y abril del 2020, este último más afectado por el inicio de las medidas de restricción debido a la pandemia de la COVID-19, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La tasa de desempleo nacional aumentó estadísticamente en 4,4 puntos porcentuales, en comparación al mismo trimestre del año pasado, lo que representa 102.000 personas más sin trabajo, para un total de 379.000.

Las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres (20,8% y 12,2% respectivamente).

"Estas personas buscaron activamente un empleo o bien no buscaron porque esperaban el reinicio de operaciones u de las gestiones realizadas", explicó el INEC en su informe.

El mes de abril es el más afectado por el inicio de las medidas de confinamiento y restricción al movimiento aplicadas por el Gobierno con el fin de contener el avance de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2.

"Ese desempleo es algo que no es positivo para el país, no obstante, es menor al escenario que esperábamos. Esperábamos un golpe mayor y dichosamente no ha sido el caso", dijo el presidente del país, Carlos Alvarado en una conferencia de prensa sobre el estado de la pandemia.

Alvarado aseguró que las acciones tomadas por el Gobierno mitigaron los efectos de la pandemia en el empleo, que el tejido productivo no se ha roto y que espera que la situación mejore con la reapertura gradual de actividades económicas que se está implementando.

Los datos del INEC indican que población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,42 millones de personas, sin variación interanual con respecto al trimestre febrero, marzo y abril de 2019, que registró 2,46 millones de personas.

Entre otras cifras, la tasa de participación laboral en el trimestre de febrero, marzo y abril fue de 60,8 %, lo que significó una disminución de 1,7 puntos porcentuales comparados con el mismo periodo del 2019.

El porcentaje de ocupados con respecto a la población de 15 años o más (estimada en 2,04 millones de personas) fue de 51,2 %, lo que representa una disminución significativa de 4,2 puntos porcentuales, en comparación a febrero, marzo y abril del año pasado.

Además, la tasa de presión general para ese trimestre ejercida en el mercado laboral por la población desempleada y la población ocupada que busca cambiar de empleo se estimó en 23,9 % y en comparación con el mismo periodo del año 2019, aumentó 4,7 puntos porcentuales.

Para los hombres, la tasa de presión general fue de 21,3 %, en cambio para las mujeres fue 27,8 %.

El primer caso reportado en Costa Rica se dio el 6 de marzo, mientras que el 12 de marzo el Gobierno empezó a tomar medidas como cancelar los eventos y actividades de concentración masiva y reducir al 50 % la capacidad el espacio para reuniones.

Posteriormente, el día 16 de marzo las autoridades decretaron estado de emergencia nacional, suspendieron el curso lectivo y anunció que solo podrán entrar costarricenses desde el extranjero.

El Gobierno también estableció desde mediados de marzo restricciones a la circulación y el cierre total o parcial de diversas actividades económicas.