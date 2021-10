Díaz afirma que la UE no se construye solo desde la gobernanza económica

Luxemburgo, 15 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este viernes que la Unión Europea (UE) no se construye "solamente" desde la gobernanza económica, y confió en que se preste más atención a los indicadores sociales y que ganen relevancia las reuniones de los ministros comunitarios de Empleo.

"Lo que hemos de definir en estos momentos, que están siendo históricos, es una mayor presencialidad del EPSCO (reuniones de los ministros comunitarios de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores), que gane mayor peso en el seno de la propia Unión y que la Unión no se construye solamente desde la gobernanza económica", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Empleo de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo.

Afirmó que los ministros de Trabajo de la UE se están esforzando en "salir de esta crisis con una presencia que debe ser fuerte en lo social" y para que sus reuniones se sitúen "en pie de igualdad" con las de los titulares de Economía y Finanzas.

En ese sentido, hizo referencia al mecanismo de alerta a nivel europeo que España y Bélgica están impulsando para que supervise la situación social de cada país de la Unión, de la misma manera que ya se hace con la situación económica para corregir eventuales desajustes.

Díaz expuso que más allá de la gobernanza económica, se busca "incorporar una serie de indicadores de carácter social que también sirvan de recomendaciones en los Semestres Europeos (mecanismo para coordinar las políticas económicas y presupuestarias de los Veintisiete) para que los estados miembros cumplamos con esos indicadores".

Explicó que esos indicadores sociales son "los centrales, los mecanismos que permiten la igualación social".

El Social Imbalance Procedure (SIP), el nombre que recibe en inglés el mecanismo de alerta, consiste en un sistema de indicadores sociales de control anual ideados con el fin de detectar posibles desequilibrios en el ámbito social, un terreno que abarca el empleo, la educación, la protección social y los derechos sociales.

Díaz destacó la gestión "diferente" de la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19 y aseguró que "esa mirada social, esa mirada inclusiva, ese colocar el mundo del trabajo en el centro, caminando hacia la eliminación de la precariedad o del paro en los jóvenes y en las mujeres, es clave para el futuro proyecto de la Unión".

Ya durante la reunión con los demás ministros, recalcó que los indicadores sociales "deben ser tenidos más en cuenta si queremos construir una Europa social fuerte, con una economía firme e inclusiva".

"Lo social no es simplemente un adjetivo, no es un apéndice o un mero complemento. La dimensión social es una perspectiva transversal a través de la cual concebimos una nueva Europa, una Europa plural, que no deja a nadie atrás; una Europa fuerte, que protege a las mayorías sociales y provee de certezas; una Europa ambiciosa, que expande derechos y mira al futuro sin miedo", señaló.

Sobre el mecanismo de alerta, indicó que aspira a ser "una pieza fundamental en el Semestre Europeo y parte de una convicción que es ya una obviedad".

"Los indicadores sociales poseen la misma importancia y tienen el mismo impacto que los indicadores macroeconómicos. Nuestra propuesta sitúa a las personas por delante y sirve para reconciliar la justicia social con la solvencia económica desde la certeza de que la gobernanza es eficaz solo cuando es socialmente justa", constató.