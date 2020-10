Díaz Ayuso: Lo úlimo que busca el PSOE es el consenso

Madrid, 22 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este jueves que lo último que quiere el PSOE es el consenso y ha lamentado que no sean capaces de tener el gesto "normal" de entregale el dictamen de la comisión de estudio para la reconstrucción económica y social de la región tras la pandemia del coronavirus.

De esta forma ha respondido en el pleno de la Asamblea al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, quien le ha preguntado en qué medida considera que las propuestas contenidas en el dictamen pueden ser incorporadas a la acción del Gobierno regional.

"Con buenas palabras apelan al consenso", pero "no son capaces de tener un gesto normal donde el Legislativo le entrega al Ejecutivo el trabajo de la comisión para que nosotros lo analicemos y juntos demostremos a la sociedad madrileña que podemos buscar el consenso", pero "no lo quieren ninguno" de los que están en la bancada de la izquierda, eso es "lo último que ustedes quieren", ha dicho Díaz Ayuso.

El gesto del PSOE de ayer "lo dice todo", según la presidenta, quien ha señalado que "el Gobierno firmó ayer con Bildu, los herederos de la ETA, un manifiesto contra partidos democráticos, contra Vox, pero en alusiones, también contra el PP y contra Ciudadanos".

Ayuso ha acusado al PSOE de romper "el consenso en educación", hacer "concesiones a los independentistas y a este entorno político más oscuro de la historia de la democracia española", "intentar arremeter contra la independencia judicial en el seno de su Consejo y hasta la Unión Europea les ha tenido que parar los pies, están manoseando la justicia y están hundiendo la economía".

Ha asegurado que ve "con muy buenos ojos" muchas de las medidas recogidas en el dictamen, como todo lo que tiene que ver con reforzar la Atención Primaria, con dotar con más recursos a la Sanidad madrileña, con el incremento de camas, con el apoyo al turismo y la hostelería, con las ayudas a la vivienda joven o la digitalización de la administración.

Muchas de las propuestas ya forman parte de la acción del Gobierno regional y otras se irán incorporando según se vaya viendo su viabilidad, ha asegurado.

Se preguntado cuándo le presentarán el dictamen al Ejecutivo si lo harán los miembros de la comisión o los portavoces de los distintos grupos con la comisión, al tiempo que ha apuntado que le gustaría saber el formato y cuándo para hablar sobre el dictamen.

Por su parte, el portavoz socialista ha resaltado que el dictamen es "un acuerdo consistente adoptado por los grupos de la Cámara mayoritariamente, una toma de posición y un compromiso político ante la ciudadanía".

Gabilondo ha pedido a la presidenta que incorpore las medidas a la acción del Gobierno regional e incluso que las apruebe en un Consejo formalmente.

"Señora presidenta, también sus votantes, como su grupo parlamentario, están en este dictamen aprobado. Y además usted no se debe solo a ellos. No cometa el error de desconsiderar este acuerdo y su alcance. No cometa el error de desconsiderarnos".