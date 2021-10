Díaz: El debate de la reforma laboral no es sobre método sino de contenidos

Roma, 26 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó hoy que las tensiones abiertas en el Gobierno por la reforma laboral no son por la "metodología", sino por los contenidos.

Díaz ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Roma, tras una reunión que ha mantenido con el ministro italiano de Trabajo, Andrea Orlando, y con el que ha coincidido en la necesidad de que la Unión Europea (UE) mantenga el instrumento SURE, nacido tras la pandemia para ayudar a reactivar el empleo.

"Estamos debatiendo en el seno del Gobierno y todavía no hemos alcanzado un acuerdo, pero me gustaría señalarles que el debate que existe en el seno del Gobierno no es sobre metodología", afirmó Díaz.

Sus palabras se producen después de que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijera que las discrepancias son por el "método" de la negociación y no por la "sustancia".

"El presidente del Gobierno se ha comprometido a derogar la reforma laboral y vamos a ver cuáles son las discrepancias", añadió.

Díaz argumentó que ha pedido al Gobierno reabrir un debate para delimitar el contenido de la reforma laboral, que pensaba que "estaba cerrado", porque los socios PSOE y Unidas Podemos ya habían abordado estas cuestiones en dos ocasiones antes de remitir la propuesta a la Comisión Europea, dentro del plan de reformas para obtener los fondos europeos de recuperación.

A la ciudadanía le interesa saber si se va a acabar "con la precariedad laboral, con la política de devaluación salarial que ha impuesto la reforma del PP, si los jóvenes van a trabajar en condiciones dignas, si el convenio de empresa va a dejar de ser el preferente sobre los restantes modalidades de negociación colectiva", argumentó.

Sobre la posibilidad de que la patronal finalmente no se sume a un posible acuerdo para derogar la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, Díaz aseguró que "va a trabajar para que haya un acuerdo con los interlocutores sociales".

También confió en que se cumplan los tiempos y esté aprobada antes de final de año: "Tiene que aprobarse antes de final de año porque nos hemos comprometido. Aunque no hay acuerdo sobre los contenidos, estoy segura de que llegaremos a un acuerdo en el seno del gobierno", apuntó.

Consideró que derogar la reforma laboral es fundamental para atajar "la temporalidad y la precariedad" que "nunca se han abordado en España" y que el proyecto enviado a Europa es "una reforma muy ambiciosa".

"La tasa de temporalidad del 26 % nos coloca en una posición deficiente. La mitad de los asalariados españoles padece alguna forma de precariedad, bien sea por parcialidad involuntaria, relaciones laborales, que llamo yo, patológicas", lamentó.

Descartó líneas rojas en las negociaciones con los agentes sociales aunque matizó que el objetivo debe ser hacer que "el contrato estable sea lo ordinario".

Finalmente, garantizó que la coalición del Gobierno goza de buena salud y transmitió "tranquilidad" ante hipotéticas amenazas de ruptura: "Voy a trabajar siempre para que no gobierne nuestro país la extrema derecha", concluyó.