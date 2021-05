Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva realidad digital

Valencia/Madrid, 18 may (EFE).- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que "el sindicalismo necesita reinventarse, repensarse" ante la nueva realidad digital, porque "hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no puede ser".

Durante su intervención en el acto de apertura del 43 Congreso Confederal de UGT, la ministra ha recordado la "herramienta" que proporciona la ley de los "riders", que permite poner la información y transparencia de los algoritmos y la inteligencia artificial al servicio de los trabajadores.

"Ahora os toca a vosotras (las centrales sindicales) dotar de contenido esta herramienta, extraer todas sus posibilidades, conformar el nuevo sindicalismo digital que la sociedad reclama", ha dicho Díaz.

Su intervención se ha visto interrumpida en varias ocasiones por los aplausos del público, sobre todo, tras dejar claro que el Gobierno va a "modernizar el mercado de trabajo y a derogar la Reforma Laboral del PP".

Así, Díaz ha asegurado que "nuestro presente laboral se basa en las conquistas de trabajadores y trabajadoras, de nuestras madres y nuestros padres"

Por ello, ha defendido que "no podemos dar pasos atrás y que es nuestra, ahora, la obligación de restablecer un contrato social inclusivo, igualitario, que nunca vuelva a dejar fuera el aporte de creatividad, fuerza y energía que representa nuestra juventud".

La ministra ha querido ensalzar el diálogo social que ha mantenido en el último año y medio "con la empatía, con un entendimiento necesario y fructífero con las organizaciones sindicales y empresariales".

En concreto, ha agradecido la labor de UGT "durante este año tan largo y difícil" y, en particular, la de su secretario general, Pepe Álvarez, por su gestión en un momento crítico para el país y por su "ejemplo de continuidad histórica, de respeto a los grandes valores de esta organización, de altura de miras, de voluntad negociadora y de generosidad".

Ha continuado relatando cómo Álvarez siempre ha situado "en un primer término los intereses colectivos de las personas trabajadoras y la defensa de sus derechos", siendo consciente además del punto de inflexión en el que se encuentra la evolución del trabajo, de la economía y de la sociedad.

"Has asumido la responsabilidad compartida de la transformación de este país y por ello, Pepe, te quiero hoy dar otra vez las gracias", ha concluido Díaz.