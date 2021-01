Díaz rechaza recortes en pensiones y pide abordar el tema en el diálogo social

Madrid, 13 ene (EFE).- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles de que si se mantiene "un recorte del calibre que se está planteando", Unidas Podemos "no acompañará" la propuesta de reforma de pensiones y ha pedido que este tema se aborde en el marco del diálogo social.

En una entrevista en TVE, Díaz ha señalado que se debe dejar trabajar al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que aborde este tema en el diálogo social.

"No sería adecuado que en una materia tan sensible", los "actores principales de nuestro país" (en alusión a patronal y sindicatos) no formaran parte, ha reflexionado Díaz antes de añadir que la posición de Unidas Podemos en el asunto de las pensiones es "clara".

"Si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando no vamos a acompañar esa propuesta", ha advertido Díaz, para quién el problema del sistema de pensiones viene del lado de los ingresos, no de gastos.

"El sistema publico de pensiones es sostenible", ha reiterado Díaz.

En las últimas semanas han trascendido en los medios algunos de los planteamientos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de la futura reforma de las pensiones que se quiere remitir a Europa.

Entre ellos está ampliar de 25 a 35 años el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión, lo que podría suponer bajadas para las nuevas pensiones.