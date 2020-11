Dinamarca levanta las restricciones regionales por el brote de covid en los visones

Copenhague, 13 nov (EFE).- El Gobierno danés anunció este viernes el levantamiento parcial, antes de lo previsto, de las restricciones decretadas en siete municipios del norte de Jutlandia por la mutación del coronavirus detectada en granjas de visiones de esa zona.

El anuncio implica que a partir del lunes, dos semanas antes de tiempo, ya no regirá la recomendación a los habitantes de siete municipios de no cruzar las fronteras municipales, se reanudará el transporte público transurbano y se reabrirán las escuelas para los alumnos de más de once años.

Otras restricciones como el cierre de la hostelería y la clausura de actos deportivos y culturales permanecerán en principio vigentes hasta el 3 de diciembre, como había sido anunciado el pasado día 4, cuando las autoridades danesas informaron del hallazgo de la mutación y del sacrificio de los más de 15 millones de visones.

Más de 200 personas se han contagiado con una de las cinco mutaciones del virus detectadas en visones, doce de ellas con la llamada "Cluster 5". Ello debilita la capacidad para crear anticuerpos, lo que podría afectar a la efectividad de las vacunas que se desarrollan contra la COVID-19.

El epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública danesa, Søren Brostrøm, señaló este viernes en una comparecencia virtual que no se han detectado nuevos casos con Cluster 5 desde el 15 de septiembre.

"Vamos por el camino correcto", afirmó el ministro de Sanidad, Magnus Heunicke, quien reveló que se espera que el lunes se hayan eliminado a todos los visones de la región.

El sacrificio de los visones, de los que ya se han matado unos 4 millones, ha provocado una controversia en Dinamarca al conocerse hace unos días que no había cobertura legal para imponer el sacrificio de todos los visones en las granjas de este país nórdico, primer productor mundial.

Las leyes danesas sólo permiten ordenar el sacrificio en aquellas granjas donde se haya detectado animales contagiados o estén en un radio de 7,8 kilómetros, de ahí que el Gobierno iniciara hace unos días una negociación con el resto de partidos para modificar la legislación.

El Ejecutivo socialdemócrata ha pedido disculpas públicas en varias ocasiones y ha encargado un informe, aunque varias formaciones políticas han reclamado la dimisión del ministro de Alimentación, Mogens Jensen.