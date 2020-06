El director del hospital más antiguo de Cataluña:"Sanidad, Educación y Justicia"

Manuel Álvarez, director de la Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona), el hospital más antiguo de Cataluña, con 853 años de historia documentada, teme que se olviden estos meses de "angustia, sobresfuerzo e intensidad" y defiende que "Sanidad, Educación y Justicia, son los tres pilares de una sociedad democrática y libre".

En una entrevista telefónica con Efe, Álvarez califica estos meses de pandemia como "intensos" y se muestra feliz porque el pasado viernes ya llevaban diez días sin tener en su centro ningún positivo de coronavirus y ningún hospitalizado por COVID en sus 135 camas.

Este hospital, situado en el extremo norte de la comarca del Baix Llobregat, atiende a los 160.000 habitantes que viven en los 13 municipios de su alrededor y ha llegado a tener 103 pacientes de COVID-19 positivo ingresados simultáneamente, e incluso cinco de ellos ventilados mecánicamente, pese a no disponer de UCI, esperando poder ser trasladados a una UCI en un hospital más grande.

Álvarez, además de su responsabilidad al frente del hospital, tuvo que estar seis días hospitalizado con una neumonía bilateral por coronarivus en el hospital Mútua de Terrassa (Barcelona), donde vive.

Cuando se le pregunta cómo ha vivido la pandemia, se toma un segundo, respira y contesta: "Con mucha intensidad, todos los días, todas las horas, ha sido una situación única y diferente".

¿Y qué hemos aprendido de ella? "Que hay mucha gente que ha dado lo mejor de sí mismo", subraya.

El director gerente del hospital reconoce que han tenido que trabajar "con mucha tensión por la falta de recursos, no solo equipos de protección individual (EPIS), y porque también nos faltaba personal sanitario, logístico y administrativo".

"Pese a que hemos tenido una afluencia muy grande de enfermos, hemos podido siempre mantener una planta limpia, porque somos el único hospital de un área con 160.000 habitantes, para prestar la atención a otras patologías. ¡Que las personas también tienen derecho a padecer otras cosas, no solo coronavirus!".

Recuerda que "han caído" infectados por el SARS-CoV-2, muchos de los profesionales del hospital, por eso se queja de que han tenido que lidiar con "falta de recursos estructurales y humanos".

Sin embargo, se deshace en elogios hacia "el personal sanitario, de limpieza, de logística, trabajadores de muchas labores...tuvimos que formar a oftalmólogos y pediatras, y a personal para que fueran informando a las familias, implementando sistemas por videoconferencia", rememora.

"Muy intenso, no se puede entender si no estabas dentro, muy intenso", repite sin encontrar las palabras para describir lo que ha pasado dentro del centro hospitalario en los últimos tres meses.

A la pregunta de qué ha aprendido de esta crisis sanitaria responde rápido: "que somos muy buena gente, que tenemos unos grandes profesionales, hemos descubierto la profesionalidad de todo el mundo, señoras de la limpieza, ingenieros, administrativos. Algo excepcional, ahora puedo explicarlo bien, pero antes me emocionaba".

"Puedo asegurar que tenemos una muy buena sociedad, la pena ha sido la falta de recursos", termina.

Del día de mañana prefiere no augurar: "No se qué pasará en el futuro, hemos de aprender a usar la telemedicina y comprender que venir a los hospitales no es un acto social, exento de riesgos".

El director de este hospital concertado con la sanidad pública y que pertenece al SISCAT (el sistema público de sanidad de Cataluña) afirma que teme "que en unos meses nos olvidemos y que quede como una cosa que no volveremos a pasar".

"Sanidad, Educación y Justicia son los pilares de una sociedad democrática y libre", argumenta cuando se le pregunta por los recortes en presupuestos públicos al director de este hospital, que cuenta con una plantilla de 600 trabajadores.

Por Paco Niebla