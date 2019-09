El discurso de Megan Rapinoe a los futbolistas tras ganar el premio a mejor jugadora: "Usad el fútbol para cambiar el mundo"

La capitana de la selección de fútbol estadounidense, Megan Rapinoe, ha pedido a los futbolistas que utilicen su visibilidad como una oportunidad para "cambiar el mundo a mejor" en su discurso de agradecimiento tras recibir el premio a la mejor jugadora del año 'The Best' de la FIFA.

"Ha sido un año increíble para el fútbol femenino. Para quienes se acaben de dar cuenta, no pasa nada, llegáis un poco tarde, pero os perdonamos. Esto acaba de empezar", ha comenzado Rapinoe después de recoger el galardón de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La jugadora también ha tenido un recuerdo para las historias que le "inspiraron" en 2019: los casos de Raheem Sterling y Kalidou Koulibaly, por la manera en la que se enfrentaron al racismo no solo este año sino probablemente "toda su vida". Sterling, jugador inglés, denunció insultos racistas y culpó a los medios de fomentar ese tipo de conductas. También Koulibaly fue objeto de insultos -desde las gradas se escuchaban, por ejemplo, ruidos de mono y cánticos racistas- en un partido entre el Inter de Milán y el Nápoles.

Rapinoe se ha referido también a la mujer iraní que se prendió fuego cuando iba a ser juzgada por intentar entrar en un partido de fútbol y a los y las jugadores LGTBQ por, además de luchar por dedicarse al deporte que aman, hacer frente a la homofobia. Entonces ha hecho una petición: "Me hace sentir triste y decepcionada porque, si de verdad queremos tener cambios reales, necesitamos que no solo sean Sterling y Koulibaly, sino que todos estén igual de molestos con el racismo como ellos. Si todos los demás estuvieran igual de molestos con la homofobia como los y las jugadoras LGTBQ, si todo el mundo, no solo las mujeres, estuviera igual de molesto con la brecha salarial, la falta de inversión en el fútbol femenino... eso sería inspirador".

"Tenemos una oportunidad increíble siendo jugadores profesionales. Tenemos éxito, financiero y de otro tipo, y una visibilidad increíble", ha continuado. Por ello, la jugadora ha pedido a todos los presentes que "compartan" su visibilidad y utilicen el fútbol como una oportunidad "para cambiar el mundo a mejor".