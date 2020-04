La doble cuarentena de Andrés

Andrés nació en una suerte de cuarentena física hace 16 años. Atrapado en un cuerpo cuyos músculos no responden. Eso le impide andar, sostener la cabeza y valerse por sí mismo. Tiene una enfermedad rara entre las raras, laminopatía (9 casos en España y 100 en todo el mundo), pero con la que convive feliz.

Y lo transmite. Incluso en estos difíciles tiempos de coronavirus, que le han tocado también de cerca.

Desde la cama en la que permanece postrado gran parte del día -la otra la pasa en su silla de ruedas-, Andrés Marcio relata a Efe en qué consiste su confinamiento personal y cómo ha sido su experiencia con la pandemia desde la hospitalización hace ya casi tres semanas de su madre, Bea, que sigue luchando por deshacerse del virus.

"Mi madre empezó con fiebre y con tos. Estuvo una semana en su cuarto aislada, pero claro, llegó un momento en que por mi situación, que soy una persona de riesgo, y mi padre con parkinson también, pues tuvo que ir a urgencias porque se iba encontrando peor".

Al llegar al hospital, recuerda Andrés, "le dijeron que tenía neumonía bilateral". "Estuvo unos seis días ingresada y ahora está en el hotel (medicalizado) haciendo la cuarentena para no contagiarnos", donde lleva ya casi dos semanas.

Pese al aislamiento, Andrés no ha perdido en ningún momento el contacto con ella.

"Hemos hecho con ella videollamadas, también llamadas por teléfono. Estamos muy, muy en contacto y oye por lo menos algo se suaviza". Y es que, como él mismo explica sobre la situación de su madre: "el aislamiento es total, no tiene a nadie con ella".

Por eso se deshace en elogios hacia los médicos y el personal sanitario. "Se están portando de maravilla, mi más absoluta enhorabuena porque son los mejores. Ha estado superbien atendida y lo sigue estando".

En cuanto a cuándo le podrían dar el alta, Andrés lo tiene claro: "Te hacen pruebas cada cuatro días. Si das positivo, te quedas otros cuatro días más, y si es negativo, para casa".

"Ayer mismo le hicieron la prueba y estamos a la espera del resultado", comenta Andrés, anticipándose a que si da positivo (como así acabó siendo) "no pasa nada" porque para él es preferible que vuelva a casa "recuperada cien por cien".

Pregunta: ¿A ti también te hicieron la prueba cuando ingresaron a tu madre?

Respuesta: Sí, pero no fue exactamente por eso. Yo un día me levanté con dificultad respiratoria y enseguida llamé al teléfono de información de la Comunidad de Madrid. Me dijeron que me pondrían en contacto con un médico, como así fue. Vinieron a hacerme la prueba y tuve la suerte de, al día siguiente, dar negativo".

P: Y te quitaste un peso de encima.

S: Sí, porque si yo hubiese dado positivo hubiese sido bastante complicado porque soy tan dependiente en algunas cosas que hubiera sido difícil de llevar.

Y es que Andrés necesita ayuda para todo, para vestirse, ducharse o salir a la calle. Un situación que él asegura llevar "lo mejor que se puede, con alegría, con mucha naturalidad" y "mucha esperanza siempre".

Al enfermar su madre tuvieron que pedir a la mujer que desde hace años le asiste que volviera a hacerse cargo de él. Para prevenir contagios había dejado de ir a su casa al decretarse el estado de alarma.

No lo dice, pero la COVID-19 para él puede ser letal por la dificultad respiratoria que le provoca a menudo su enfermedad, cuya principal característica es el agrandamiento constante del corazón, con riesgo de muerte súbita.

P: ¿Tomas medidas extraordinarias más allá de las que podemos tomar el resto para evitar el contagio?

R: Desde que pasó todo esto, antes de que cerrasen los colegios, restringimos las visitas. Les dijimos a mis abuelas que no viniesen por precaución. Tampoco salía a la calle. Compramos máquinas de ozono para desinfectar la casa. Toda la comida que llega la desinfectamos. Mi padre y mi hermana están con mascarilla. Bastantes medidas para prevenir al máximo posible.

Andrés incide en que tanto él como su padre -con el que lidera la Fundación Andrés Marcio para la investigación de la laminopatía-, son grupo de riesgo. "Aquí tenemos de todo, como en un bufé", ironiza.

P: Tú que sabes lo que es estar obligado a pasar largos periodos en casa, ¿qué recomiendas para pasar la cuarentena?

R: Encerrados vamos a estar seguro y podemos elegir llevarlo bien o llevarlo mal. Si lo llevas mal, no va a cambiar nada. No te van a dejar ir a la calle ni nada. En cambio, si lo llevas bien, cada día que te levantas piensas: "queda un día menos", e intentas divertirte lo máximo posible. De esa manera hay que llevarlo, tranquilos, con paciencia, positivos, alegres, optimistas y con muchísima esperanza.

P: Y ahora que no puedes salir de casa por el coronavirus, ¿qué más echas de menos?

R: He estado dos años con un dolor de espalda tremendo y ahora llevaba tres meses bastante mejor y estaba empezando a ir a la calle, a darme paseítos, a quedar con mis amigos... y justo ahora ha llegado esto, pero bueno es lo que hay y estoy seguro de que esto acabará. No sé si en dos o siete meses, pero cuando se acabe saldremos todos a la calle a volver a estar juntos, a abrazarnos.

Él ya sabe muy bien lo primero que hará cuando se levante el confinamiento: "Montar una fiesta con toda la familia, todos los amigos... que vengan hasta los vecinos, todo el mundo. Aquí en casa o en la calle, no lo sé, pero una fiesta seguro".

Por Nieves Albarracín