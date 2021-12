Una doble dosis de Pfizer da menor protección ante ómicron, según un estudio

Johannesburgo, 8 dic (EFE).- Un pequeño estudio preliminar realizado en Sudáfrica sugiere que la protección ofrecida por los anticuerpos de una doble dosis de la vacuna de Pfizer se ve bastante reducida pero no totalmente anulada con la variante ómicron y apunta a que los infectados antes y vacunados están más protegidos.

El estudio, basado en el análisis de los efectos de ómicron sobre muestras de sangre de 12 personas previamente vacunadas en Sudáfrica con la solución anticovid de Pfizer-BioNTech, fue realizado por especialistas del Instituto de Investigación de Salud de África (Africa Health Research Institute, AHRI) y publicado anoche para ser sometido a revisión de pares por la comunidad científica.

"La investigación de laboratorio de Sudáfrica sugiere marcadamente que la variante ómicron del SARS-COV-2 escapa a la inmunidad de anticuerpos inducida por la vacuna Pfizer-BioNTech (Comirnaty), pero que las personas que estuvieron tanto vacunadas como previamente infectadas retienen considerable inmunidad", señaló AHRI (que tiene su sede en la ciudad de Durban) en la presentación del informe.

El director ejecutivo del instituto, Willem Hanekom, puntualizó que las "implicaciones clínicas" de estos datos preliminares aún están por definir y precisó que, aunque la conclusión más probable es que las fórmulas existentes ofrezcan menor protección ante ómicron, "los vacunólogos concuerdan en que las actuales vacunas aún protegen contra la enfermedad grave y la muerte".

Si bien estos datos no se pueden equiparar directamente a términos de eficacia de las vacunas, la caída de la protección de los anticuerpos observada es 41 veces mayor para la variante ómicron que para el coronavirus original.

Uno de los autores del estudio, el investigador Alex Sigal, precisó posteriormente a través de las redes sociales que los datos de este estudio son "mejores" de lo que se esperaban inicialmente para ómicron, a la vista de sus múltiples mutaciones.

"Basado en el genoma, pensé que sería peor. Parece que es mayoritariamente una cuestión de cantidad, cuanto más anticuerpos, mejor", señaló Sigal en Twitter en conversación con otros científicos.

Otros especialistas apuntaron también a que, dado que en la sangre de las personas con la doble dosis que además habían sufrido una infección previa ómicron sí se veía mayoritariamente neutralizada, una tercera dosis de refuerzo podría ser la clave para combatir esta variante.

El estudio, no obstante, no incluye información relativa a muestras con terceras dosis porque por el momento no se están aplicando en Sudáfrica (que tiene solo a alrededor del 25 % de su población vacunada).

Además, los científicos consideran que los anticuerpos no son la única herramienta de respuesta contra el virus aportada por las vacunas, ya que, por ejemplo, también estimulan los linfocitos B y T de "memoria" que recordarían cómo combatir ese virus en el futuro.

El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, señaló este martes en un foro organizado por el diario The Wall Street Journal en Nueva York que los síntomas causados por ómicron del coronavirus parecen más leves, pero advirtió que la variante se transmite más rápido.

Bourla apuntó que su compañía está investigando la protección de sus vacunas contra esta variante y aseguró que espera tener más información en las próximas semanas, pero no ofreció una fecha concreta.