Una doctora dejará de atender a los no vacunados en Florida por el riesgo de la covid-19

Miami, 7 sep (EFE).- Una doctora de Florida (EE.UU.) dejará de recibir en su consultorio a pacientes que no estén vacunados contra la covid-19, como medida de precaución ante el riesgo de contagio en un estado que solo en agosto pasado contabilizó más de 6.600 muertes relacionadas con el coronavirus.

"Este es un problema de emergencia de salud" y la salud pública tiene "prioridad sobre los derechos de cualquier individuo en esta situación", señaló la doctora Linda Marraccini en la carta que envió a sus pacientes para informarles de que atenderá en su consulta solo a aquellos que estén vacunados de la covid-19.

No obstante, a los no vacunados les ofrecerá la opción de atención por videoconsulta.

La decisión de Marraccini ha generado el rechazo de algunos usuarios de Twitter que califican de "vergonzoso" que la médica de familia diga a los pacientes no vacunados "que se busquen otro médico", si lo que quieren es que les trate en su oficina.

Pero la doctora de Miami sostiene que, "cuando se trata de la seguridad de los demás, de un problema de salud global y de la comunidad" como es el de esta pandemia, hay una línea clara trazada.

En la carta, la doctora comunica a todos sus pacientes que, a partir del próximo 15 de septiembre, ya no atenderá a aquellos que no estén vacunados.

Florida ha registrado durante semanas consecutivas desde agosto, cifras récord en hospitalizaciones, contagios y muertes, si bien la cifra de ingresos hospitalarios ha venido cayendo progresivamente y hoy se situó en 13.292, frente a los 13.451 del lunes, según la Asociación de Hospitales de Florida (FHA, en inglés).

Pero más de 6.600 personas murieron por covid-19 en Florida en agosto, lo que arroja un promedio de más de 213 fallecidos por día y convierte este mes en el más mortífero desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.

Por comparación, en agosto de 2020 murieron 5.186 personas en este estado a causa de la covid-19, que ahora causa estragos con la expansión de la variante delta, más contagiosa.

Si bien la tasa de vacunación completa en Florida alcanza el 64 % de la población, la cifra de muertos es muy alta, con un total de 46.973 decesos por coronavirus y 3.354.836 infectados, según los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).

El lunes se reportaron en Florida 10.162 nuevos casos de covid-19, lo que representa el menor incremento desde el pasado 19 de julio, agregaron los CDC en su actualización de datos de esta tarde.

En cuanto a la tasa de positividad, esta cayó el pasado viernes al 15,2 %, la más baja desde mediados de julio pasado, para un total semanal de 114.539 contagios.

Marraccini afirma que su decisión se fundamenta en la ciencia y que tiene como objetivo evitar que otros pacientes y el personal de su oficina se expongan a riesgos innecesarios.

Insiste en que esta decisión personal no viola el juramento hipocrático al que están obligados los médicos, ya que ofrece la opción de la videoconsulta, y, además, atenderá a aquellos pacientes que por problemas de salud no se hayan vacunado, recogió el canal 6 South Miami.

"Ha habido millones de muertes en todo el mundo, por lo que no es algo que deba ignorarse. No se trata de un paciente que no quiera ser proactivo sobre su peso, presión arterial o colesterol. Esto nos afecta a todos", aseveró la doctora en la misiva.