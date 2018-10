Un documental sobre Jane Goodall inaugura el festival de cine Another Way

La película "Jane", dirigida por Brett Morgen y producida por National Geographic, estrena hoy la IV edición de Another Way Festival (AWFF), certamen de cine sostenible que se desarrolla en Madrid hasta el próximo 7 de octubre.

"Jane" es un documental biográfico sobre la figura de la carismática primatóloga Jane Goodall y su trabajo en defensa de los chimpancés y contiene material de archivo inédito.

Una veintena de películas "vanguardistas, entretenidas y audaces" conforman la programación competitiva del AWFF, que se celebra hasta el próximo domingo en la Cineteca Madrid con el objetivo de "informar, educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los retos y las soluciones medioambientales" a través del cine "más puntero", según un comunicado de la organización.

Entre los títulos seleccionados, destacan temas tan diversos como el activismo ambiental, el cambio climático, el movimiento verde, el acaparamiento de tierras, los derechos humanos o la protección de las especies.

Decenas de cineastas y expertos estarán presentes en el AWFF con el fin de "crear un espacio de interacción y pensamiento crítico" con el público después de las proyecciones.

Entre los directores asistentes destacan Javier Ríos junto a su productor Achero Mañas ("Return"), Sabine El Gemayel ("Generation Zapped"), Filip Antoni Malinowski ("Guardians of the Earth"), Patrick D. Cohen ('Advertencia: ¿Cuánto ensuciamos cuando limpiamos?'), y Hélène Walter ("May I Be Happy"), además de expertos de instituciones como la Fundación Jane Goodall, Global Witness, CECU o SEO Birdlife.

Un total de diez largometrajes compiten en la Sección Oficial y optarán por el Premio del Jurado, mientras que otros siete títulos, en la Sección Impacto, buscarán el Premio del Público.

Más allá de la programación cinematográfica, el festival completa su propuesta con actividades para todos los públicos, entre las que se incluyen encuentros profesionales como el "#DocImpacto: El documental producido por la prensa digital" o las "Cosechas SANNAS" para empresas sostenibles.

También habrá talleres infantiles y para toda la familia, tomando la alimentación como referencia en "¡Del campo al cole, al cine y a casa!".

Además, este año, el AWFF se ha sumado a la Green Week, impulsada por la Fundación Ecolec, para facilitar e incrementar la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Madrid, de manera que todo aquel que se acerque al punto habilitado en Cineteca y recicle su RAEE, se llevará a cambio una entrada de cine para el festival.

EFEverde, el departamento de información medioambiental de la Agencia EFE, es uno de los medios colaboradores de este festival.