El drama de los manteros: "No tengo dinero para pagar la luz"

Madieg, mantero en Zaragoza, no se imaginaba cuando llegó a España hace dos años que una pandemia le mantendría confinado en una habitación durante más de 50 días, impidiéndole trabajar y obligándole a recurrir a la ayuda de sus compatriotas senegaleses para poder comer.

Desde que arribó al país, extendía a diario una manta con gafas, pañuelos y pulseras en la popular calle Alfonso del centro de Zaragoza, hasta que la declaración del estado de alarma le obligó a recluirse en su domicilio y le impidió acceder a su única fuente de ingresos.

Ahora, vive confinado en una pequeña vivienda del Casco Viejo, de donde no ha salido en casi dos meses, ni siquiera a dar un paseo, porque no dispone de una mascarilla y teme que la policía le pueda poner una multa que no podría afrontar.

"No tengo dinero para pagar la luz", ha explicado en una entrevista con la Agencia Efe este inmigrante senegalés de 30 años que vive gracias a la venta ambulante.

Madieg se encuentra en situación irregular desde que llegó a España en larga travesía de tres días de autobús desde Senegal hasta Libia, y de otros cinco días de viaje en barco hasta la costa española.

Cada mes, sobrevive con unos gastos de cerca de 300 euros que invierte en pagar el alquiler de una habitación, la factura de la luz y el carro de la compra, que comparte con otro compañero de piso de su mismo país.

El dinero sobrante que recibe de la venta ambulante, entre 100 y 150 euros mensuales, se lo enviaba a su padre, un anciano viudo de 90 años, que todavía vive en Senegal, junto con sus otros dos hijos.

"Ahora no tengo cómo trabajar. No tengo nada", ha lamentado Madieg, que no ha podido acceder a ninguna de las ayudas públicas anunciadas por el Gobierno, ni ha encontrado un empleo alternativo durante el confinamiento.

Ha tratado de buscar trabajo como temporero en la campaña de la fruta del campo aragonés, que precisa cerca de 50.000 trabajadores para compensar la falta de llegada de empleados por el cierre de fronteras, pero no ha podido conseguir un permiso laboral.

"Hablé con mi compañero para trabajar en el campo, pero no puedo porque yo no tengo papeles", ha expresado.

Ante esta situación, ahora solo espera a que el Gobierno levante las últimas medidas del confinamiento en la fase de desescalada para que pueda volver a salir a vender pulseras a la calle y recupere algo de dinero.

Sin apenas ahorros, Madieg ha sobrevivido gracias a la solidaridad del resto del resto de sus compañeros, que han organizado un banco de alimentos para repartir productos no perecederos entre las personas más necesitadas durante las primeras semanas del estado de alarma.

De esa forma, ha logrado llenar la nevera de alimentos como el arroz, las patatas, la pasta o la leche, que la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) ha repartido entre 62 familias vulnerables.

El presidente de la asociación, Mohamed Soumare, ha explicado que para lograr recaudar los fondos habilitaron un número de cuenta bancaria, en el que han ido recibiendo donaciones particulares.

"Se trata de hacer un censo de las personas invisibles, que no tienen papeles o no reciben ningún subsidio, pero que necesitan ayuda", ha subrayado Soumare a Efe.

El presidente de AISA ha recordado que hay muchas personas en "situación precaria" en el país, pero que no pueden acceder a las ayudas públicas porque no tienen en regla sus papeles de residencia.

"En España hay gente a la que le falta comida", ha concluido Soumare.

Por Carlos Villar Ortiga