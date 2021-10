Dudas y caos en el primer día de retiro de los aportes de jubilación en Bolivia

La Paz, 6 oct (EFE).- La boliviana Mireya Sanjinez, de 54 años, llegó este miércoles hasta las puertas de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para retirar el monto total de sus aportes para su jubilación, pero se topó con trabas como muchas otras personas que entre la duda y la desorganización intentaban realizar el mismo trámite.

La devolución de los aportes se inició este miércoles en Bolivia y se extenderá hasta diciembre de acuerdo con un cronograma que está dividido por edades.

"Me han dicho que me corresponde la devolución total y ahora me salen con que solo pueden darme el 15 % y todavía tengo que devolver ese dinero que es mío", manifestó a Efe Sanjinez.

La mujer comentó que días atrás se acercó a averiguar los requisitos y conocer si podía ser acreedora de la devolución de los aportes y que en ese momento le dijeron que estaba apta para retirar el 100 % de su dinero, pero este miércoles, que es el primer día del retiro, le observaron ciertos papeles y le dijeron que solo podrían devolverle el 15 %.

"Una cuando recoge este dinero es porque necesita, no es porque quiere y listo, una tiene emergencias", indicó.

Sanjinez está desempleada desde hace más de un año y no logra encontrar otro trabajo porque la mayoría de las empresas prefieren contratar a jóvenes, y subsistió la pandemia con sus ahorros, pero ahora la situación es más complicada porque tiene una deuda en el hospital.

Ella fue operada de emergencia hace un par de meses por un dolor en la vesícula y debe más de 1.000 dólares al hospital porque no cuenta con seguro médico y ahora pretende destinar el dinero de sus aportes a pagar esa deuda.

La mujer criticó que este retiro sea como un "préstamo" de su propio dinero ya que si quiere tener una jubilación deberá reponer el dinero más los intereses, aun así su necesidad es más grande por lo que continuará con su trámite para acceder a ese monto.

"Yo voy a seguir, voy a pelear porque ese dinero yo lo necesito, ese dinero me han descontado todos los meses y ahora no puedo trabajar porque nadie me recibe, no tengo qué comer, no tengo donde vivir, entonces yo voy a pelear hasta el último", finalizó.

Decenas de personas se acercaron a las oficinas de las AFP con los documentos en mano y otros intentando averiguar los requisitos, en medio de largas filas, desinformación y varias dudas sobre el trámite y la afectación a su jubilación.

Es el caso de Mario Aramayo, quien hizo fila por más de dos horas solo para saber si es que es apto o no para retirar sus aportes, pero que la información brindada "confunde".

"Ellos indican que sí pueden devolver el total, pero primero un mínimo monto y el resto cada mes", señaló a Efe Aramayo, cuando el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó en la promulgación de la ley que la devolución se realizará en un solo pago excepcional.

ARMA DE DOBLE FILO

En tanto, Pedro Solari logró que le devuelvan sus aportes, después de ir a bancos y las oficinas de las AFP, pero notó que el monto que le decía el fondo de pensiones no era el mismo que recibió.

"No hacen el 100 % de la devolución, hacen un descuento por el rendimiento, recientemente hemos sacado un extracto y en el banco nos dicen otra cifra", denunció.

El monto descontado por el "rendimiento" es de unos 20 dólares pero que los necesitaba porque con ese dinero pretendía pagar las deudas y mantener a su familia.

"Esto es un arma de doble filo porque no hay mucha información y confusión, porque nadie dijo nada de este descuento", recalcó Solari.

El Gobierno de Luis Arce promulgó en septiembre la ley que permite el retiro total o parcial de los aportes de jubilación que se estima que beneficiará a más de un millón de bolivianos que no reciban un salario o que estén desempleados y en su momento pidió que las personas reflexionar si les conviene o no sacar su dinero.

La norma plantea la devolución hasta un 15 % de los aportes para quienes acumularon el máximo equivalente a unos 14.367 dólares, la devolución parcial de hasta un estimado de 2.176 dólares para quienes cuenten con un monto mayor o igual a 14.367 dólares.

La tercera modalidad prevé la devolución total para personas que cuenten con aportes menores a unos 1.436 dólares que sean mayores de 50 años, de acuerdo a información del Ministerio de Economía.