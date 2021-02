Ecologistas califican de "histórica" decisión de aumentar protección del lobo

Madrid, 4 feb (EFE).- Las organizaciones ecologistas han calificado de "acuerdo histórico" el voto a favor de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres (Lespre) este jueves de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participan las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Este hecho supone que la especie dejará de ser cinegética en toda España, es decir, se prohibirá la caza del animal. El paso de la iniciativa por la comisión es obligatorio, pero no vinculante, por lo que ahora es el Ministerio el que debe continuar la tramitación.

El presidente de la Asociación Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez, ha expresado en la red social Twitter que "hoy 4 de febrero de 2021 la naturaleza hace historia, especialmente una especie que es el lobo ibérico".

Domínguez ha lamentado que esta jornada histórica no haya sido también para la tórtola, pues "no ha podido ser y no le han perdonado la vida".

El lobo, según Domínguez, "por fin hoy ha resultado ser respetado y lo va a hacer de forma legislativa por el Gobierno de España".

"Mi memoria se dirige a tantos y tantos momentos de lucha junto a muchas personas que habéis apostado por este trabajo que tenía como final el hecho de que en una Comisión, como es la de Patrimonio Natural, se reconociera que el lobo ibérico no estaba bien tratado, se recondujera esa situación y se le llevara adonde ya está hoy", ha recalcado Domínguez.

El coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, ha declarado a Efe que se trata de "un día histórico y muy importante", pues la inclusión del lobo en este listado "significa que va a dejar de ser especie cinegética al norte del Duero" y, por tanto, "ya no se van a poder matar lobos".

"Esperamos que sea un primer paso en ese cambio de tipo de gestión que existe ahora, basado en un control y en una persecución de la especie, a uno nuevo que apueste realmente por poner en valor todo lo que el lobo aporta a la sociedad y su importancia como especie clave en los ecosistemas", ha manifestado Suárez.

Desde esta organización celebran "que esta mañana las comunidades autónomas hayan apoyado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial".

WWF ha felicitado al Ministerio para la Transición Ecológica por su "liderazgo en este tema" y trabajará con el Miteco y con las comunidades autónomas para que "esta protección sea efectiva y se vea reflejada en las posteriores acciones y decisiones políticas y sobre el terreno".

Ecologistas en Acción ha manifestado en un comunicado que, tras años de movilizaciones sociales y muchas denuncias de las organizaciones ecologistas, "por primera vez la mayoría de las comunidades autónomas y el Miteco han decidido iniciar el proceso para lograr la protección del lobo ibérico".

Este hecho, según la organización, "supondrá que el lobo deje de ser especie cinegética, que acaben los controles descontrolados que varias autonomías vienen realizando y que se potencie la coexistencia entre la ganadería y el lobo, contando además con el apoyo económico del Ministerio".

El lobo es una "especie clave" en los ecosistemas y su conservación es un "reto necesario" inseparable de la defensa de la biodiversidad ibérica, ha apuntado Ecologistas en Acción, que recuerda que desde la década de los 70, en la que el lobo ibérico estuvo "muy cerca de extinguirse", el movimiento ecologista y muchas organizaciones "han venido reclamando su protección, a la vez que han denunciado la nefasta gestión realizada por las comunidades autónomas de la mitad norte peninsular".

Tras esta "importante decisión", Ecologistas en Acción ha instado a las comunidades autónomas del norte del Duero a que "desde hoy mismo dejen de matar lobos, que se persiga su caza ilegal y que colaboren con ganaderas y ganaderos en fomentar la coexistencia entre lobo y ganadería".

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado que el lobo ibérico es una especie "suficientemente protegida" tanto al sur del río Duero, donde no se puede cazar, como al norte de este curso fluvial, un área donde sí se puede capturar de forma regulada para controlar su población y evitar perjuicios agropecuarios.