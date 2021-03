Ecologistas denuncia deficiencias en la mitad de las depuradoras del litoral

Madrid, 23 mar (EFE).- Un informe publicado por Ecologistas en Acción en el que examina 288 Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) denuncia que la mitad de ellas -144- presentan insuficiencias o incumplimientos en el tratamiento de aguas residuales o en la cantidad de muestras analizadas.

El documento, titulado 'Saneamiento y depuración en el litoral del Estado español. Análisis del año 2019', estudia los datos disponibles en 288 del total de 394 EDAR existentes en poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, tanto en el litoral como en el dominio público marítimo-terrestre, con información de las diferentes CC.AA. en toda España.

Entre sus conclusiones, indica que 51 de estas instalaciones "incumplen alguno de los parámetros analizados indicativos de contaminación o muestran insuficiencias en el saneamiento de las aguas tratadas", mientras que otras 93 presentan datos "incompletos o insuficientes".

Se trata de los parámetros de contaminación fijados por el artículo 5 del Real Decreto 509/1996, que incluyen los sólidos en suspensión retenidos en filtro, la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días y la demanda química de oxígeno, además de los valores de fósforo y nitrógeno presentes en 'Zonas Sensibles', si bien en este último caso sólo ha sido posible recopilar la información de Andalucía.

Según la ong, las dos CCAA que menos información de sus instalaciones han facilitado fueron Galicia -un 40 % de los datos- y Canarias -un 16 %-, aunque también señalan los "escasos valores" proporcionados que "no permiten extraer una conclusión equivalente al resto de EDAR" en Cataluña, Islas Baleares y Murcia.

Ecologistas en Acción reconoce que "la mayoría de las EDAR del litoral analizadas" vierten las aguas al medio natural cumpliendo la normativa, pero "ve con preocupación" que la contaminación producida por aguas residuales es "muy superior a la permitida por la normativa en vigor desde hace 25 años".

Antonio Amarillo, coordinador del Área de agua de Ecologistas en Acción Andalucía y encargado de presentar el informe, ha lamentado que la falta de datos no permita hacer una "evaluación exacta" de las EDAR en el litoral español, ya que "hay municipios en los que no funcionan depuradoras, que no aparecen en el informe" y tampoco se reflejan los vertidos ocasionales por mal funcionamiento.

El incumplimiento de la Directiva europea 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales, llevó a la UE a abrir hasta cinco procedimientos sancionadores contra España, dos de los cuales han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El último de ellos se saldó con una multa de 12 millones de euros más una sanción coercitiva, aunque revisable, de 11 millones de euros por cada semestre de incumplimientos, que según la ong ecologista "se seguirá pagando presumiblemente hasta el año 2023".

Aumentar la transparencia de las administraciones, concienciar a la sociedad respecto al problema y mejorar técnica y planificación en la actividad de las EDAR son algunas de las recomendaciones de Ecologistas en Acción para mejorar la situación actual.