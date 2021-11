Ecologistas exigen a la COP26 un plan para eliminar el combustible fósil

Glasgow (R.Unido), 3 nov (EFE).- La red internacional de organizaciones ecologistas CAN consideró este miércoles imprescindible que de la cumbre del clima COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia) salga "un compromiso para eliminar el combustible fósil".

"No mantendremos vivo el objetivo de limitar a 1,5 grados el calentamiento del planeta si no hacemos que los hidrocarburos tengan un papel preponderante en las negociaciones de la COP26", dijo en una rueda de prensa la activista y líder de CAN en Canadá Catherine Abreu.

"La producción de combustible fósil y la transición energética no deben quedar en segundo plano en estas conversaciones", afirmó.

Abreu valoró algunos de los anuncios hechos por los líderes políticos el martes, entre ellos un compromiso suscrito por un centenar de países (menos China, Rusia e India) para reducir esta década un 30 % las emisiones de metano, que la activista consideró que "se queda corto".

La directiva de CAN dijo que espera que mañana se anuncie un compromiso por más de veinte países de detener la financiación de proyectos de carbón en el extranjero, lo que sería un paso positivo pero no suficiente para reducir el impacto de los hidrocarburos.

En la misma rueda de prensa, el abogado vinculado a la CAN Sébastien Duyck denunció que la COP26, presidida por el Reino Unido, "no está siendo nada inclusiva", y dijo que solo cuatro observadores de ONG pueden estar presentes para aportar sus puntos de vista en las negociaciones, "de miles que se acreditaron y han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí desde sus países".