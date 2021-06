Ecuador recibirá "muchísimas más vacunas" anticovid entre julio y agosto

Quito, 22 jun (EFE).- Ecuador recibirá "muchísimas más vacunas" entre julio y agosto próximo para avanzar en el plan de inoculación contra la covid-19, aseguró este martes Ximena Garzón, ministra de Salud del país andino, donde se han aplicado ya más de 3,5 millones de dosis.

"Entre julio y agosto vamos a tener muchísimas más vacunas", dijo la funcionaria en su rueda de prensa semanal al reiterar a la ciudadanía que puede acudir a los puntos de vacunación de acuerdo al cronograma establecido.

Comentó que hoy recibirán 108.000 dosis de Pfizer y esta semana también llegarán más vacunas del mecanismo Covax, aunque no especificó el día ni la cantidad.

Asimismo, aseguró que al momento cuentan con vacunas para aplicar las segundas dosis de las tres marcas que se usan de momento en el país: Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

A comienzos de mes, el Ministerio de Salud precisó que Ecuador ha contratado un total de 20,3 millones de dosis de vacunas anticovid-19 con diferentes farmacéuticas para inmunizar a la mayor parte de la población.

Esas dosis han sido negociadas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, Covax Facility, y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, por un valor que asciende a 203,620 millones de dólares.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció también este mes la concreción de la adquisición de seis millones de vacunas CanSino contra la covid-19, que son de un sola dosis de aplicación, y se espera también contar con vacunas Sputnik.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, al momento se han aplicado 3.580.677 dosis contra la covid-19, de las cuales 1.211.696 corresponden a segundas dosis.

La mayor cantidad de vacunas aplicadas corresponde a las de Sinovac (1.413.847), seguida por la de Pfizer (1.331.714) y AstraZeneca (835.106).

Según Garzón, el 75 % de la población de adultos mayores a nivel nacional han sido inoculados y desplegarán esfuerzos para ubicar a quienes aún no han recibido las dosis.

"Haremos barridos comunitarios para poder determinar, por ejemplo, si esas personas no han asistido porque no desean ponerse la vacuna o porque no pueden llegar a los centros de vacunación" ante lo cual llevarán las vacunas a las casas o centros donde viven los adultos mayores, avanzó.

De acuerdo al Ministerio de Salud, Ecuador acumulaba el lunes 446.633 casos confirmados por PCR de covid, mientras que la cifra de fallecidos, totalizaba 21.304 entre confirmados y probables por la enfermedad.