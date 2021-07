EE.UU. anima a sus políticos a pedir vacunarse sin repartir culpas de contagios

Washington, 23 jul (EFE).- La Casa Blanca animó este viernes a los líderes políticos estatales y locales a sumarse a la petición y los esfuerzos del Gobierno federal para que los ciudadanos se vacunen, pero pidió hacerlo en positivo y sin "repartir culpas" sobre los nuevos contagios.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, abogó por este esfuerzo constructivo en este momento en el que muchos dirigentes republicanos han virado en su política sobre las vacunas y piden ahora a la ciudadanía, ante el peligro de la variante delta, que se inocule contra el coronavirus.

Entre esas voces resonó el jueves la de la gobernadora de Alabama, la republicana Kay Ivey, quien consideró que ya es "hora de empezar a culpar a los no vacunados" del aumento de las infecciones.

"Son las personas no vacunadas la que nos están defraudando", se quejó la gobernadora en sus declaraciones a medios locales, y añadió que quienes se resisten a la inmunización están "eligiendo un estilo de vida horrible y un dolor autoinflingido".

"No creo que nuestro papel sea culpar", aclaró Psaki en su rueda de prensa diaria, en la que se inclinó por brindar "información precisa a las personas que aún no están vacunadas" para que entiendan los riesgos en los que incurren, "no solo para ellos sino también para quien les rodean".

Las infecciones diarias en ese estado han aumentado un 70 % en los últimos 7 días, según el diario The Washington Post.

Alabama contabiliza más de 565.000 casos de coronavirus y unas 11.400 muertes desde el inicio de la pandemia.

En contraste, según datos del Post, menos del 34 % de la población en ese estado ha completado su vacunación y 500.000 ya recibió una primera dosis.

El jueves, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, admitió que el país vuelve a vivir un "momento crítico" por la virulencia con la que se está extendiendo la variante delta.

Walensky se pronunció cuando la vacunación se ha estancado desde hace semanas. Según los CDC, un 48,8 % del total de la población estadounidense está completamente vacunada y un 56,4 % ha recibido una primera dosis.

Esos porcentajes se elevan, sin embargo, al 59,7 % y 68,6 %, respectivamente, si se tiene en cuenta a las personas mayores de 18 años.