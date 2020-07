El Arzobispado de Barcelona desoye al Govern y mantiene la misa por la COVID

Barcelona, 26 jul (EFE).- El Arzobispado de Barcelona mantiene para esta tarde la celebración de una misa en recuerdo de las personas fallecidas por la COVID-19 en la Basílica de la Sagrada Familia, a pesar de que el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) no dio la autorización al acto por superar las diez personas previstas para ceremonias religiosas.

Está previsto que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presida a las 19:00 horas esta misa funeral por el eterno descanso de las víctimas del coronavirus y por el de los fallecidos por otras causas durante el tiempo de confinamiento y que no han podido ser despedidos por sus familiares en una ceremonia católica.

Según un comunicado del arzobispado, a la ceremonia podrán asistir de forma presencial los familiares de los difuntos, los representantes de los sectores de la alimentación, de las residencias de ancianos, de los tanatorios, de los cementerios, periodistas, vendedores de prensa, hoteleros, entidades caritativas y autoridades políticas.

Sin embargo, el Procicat recordó esta misma semana al arzobispado que una resolución del pasado día 17 de julio establece que se debe limitar a diez personas la presencia en los actos religiosos, y no autorizó la misa por este motivo.

Según fuentes de la Generalitat, desde el arzobispado les han informado de que harán la misa para que las personas que lo deseen la puedan seguir por la televisión.

En la ceremonia no se espera la presencia de representantes del Govern, mientras que, por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciado a través de las redes sociales que los responsables del ejecutivo municipal han acordado no participar en la misa para no contradecir las indicaciones de la Generalitat.

Un compañero de partido de Batlle, Ramon Espadaler, sí que acudirá a la eucaristía, por delegación de Miquel Iceta, líder del grupo parlamentario que comparten el PSC y Units per Avançar y también como miembro del partido heredero de la extinta Unió.

En un comunicado, el arzobispado ha asegurado hoy sábado que se cumplirán "todas las medidas sanitarias vigentes que han sido consideradas suficientes por la administración pública para la apertura ayer y hoy de la Sagrada Familia a los turistas, de acuerdo con la insistente invitación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña por reactivar la vida económica".